Чернигов оказался под обстрелом российских оккупантов. Враг совершил обстрел жилого района в центре города.

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Попадание в жилой дом

Один из снарядов российских оккупантов попал в жилой дом. В результате произошло возгорание двух нижних этажей.

Пока нет информации относительно жертв или травмированных.

Видео горящего жилого дома после попадания снаряда оккупантов