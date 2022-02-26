Херсонский мэр отметил, что местные медики были готовы к родам. Дети родились удачно.

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Рождение детей произошло успешно

По словам Игоря Колыхаева, во время родов у женщин не возникало сложностей. Также проблем не было и у новорожденных малышей.

Наши медики были готовы и все прошло успешно – и для мамочек, и новых херсонцев,

– заявил он.

Прокомментировал "рождение под обстрелами" в Херсоне и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что дети рождались в одном из роддомов, обустраиваемом в бомбоубежище.

"Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем и никогда не простим", – подчеркнул Ляшко.

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