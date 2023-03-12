В Запорожье мальчики принесли домой взрывной предмет: он детонировал во время игры

В Запорожской области двое детей получили минно-взрывные травмы. Они играли взрывным предметом, который нашли на улице.

По данным Национальной полиции, инцидент произошел 11 марта на территории домовладения в одном из сел Запорожского района.

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Дети принесли взрывчатку домой

Двое мальчиков 2012 и 2019 годов рождения получили травмы в результате детонации взрывчатки. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, дети обнаружили на улице предмет цилиндрической формы и принесли его домой.

Во время игры он сдетонировал. Оба мальчика госпитализированы в медицинское учреждение. Подразделения ГСЧС на место не привлекались,

– рассказали в ГСЧС.

Спасатели обратились ко всем украинцам с призывом быть внимательными и помнить главное правило – нашел боеприпас или подозрительный предмет, не подходи и не трогай его, а сразу звони по телефону 101.

"Особое внимание следует уделить разъяснению этих правил детям. Значительная территория нашего государства сейчас потенциально загрязнена боеприпасами! Крайне внимательными и осторожными следует быть на деоккупированных территориях! Берегите себя и своих родных!" – подытожили в ГСЧС.

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Пятерых подростков госпитализировали после детонации мины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Изюме 3 февраля подросток поднял мину с земли и бросил рядом со своими семью друзьями. После этого произошла детонация.

В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. По словам Синегубова, их состояние – удовлетворительное. Однако пятеро несовершеннолетних госпитализировали в Изюмскую больницу. Угрозы их жизни не было.

"В очередной раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины. В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции", – подчеркнул глава ОВА.