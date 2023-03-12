Утром 12 марта Службе спасения в Черноморске сообщили, что по проспекту Мира маленький мальчик залез на уличный кондиционер. Он с балкона взобрался на технику, которая находилась на высоте второго этажа жилого дома.

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Снять ребенка помогли пожарные

Чтобы снять ребенка оттуда, понадобилась помощь пожарных, привлекших специальную технику. С помощью стремянки они в кратчайшие сроки осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения.

Уважаемые родители, смотрите за своими детьми, они сейчас очень активны и нуждаются всегда в нашей заботе!

– подчеркнули в Главном управлении ГСЧС.

На опубликованных фото видно, что на балконе рядом с 8-летним мальчиком стоит еще один человек. Однако, очевидно, это мог быть еще один ребенок, которому не хватило бы сил вытащить малого наверх.

Пожарные вовремя сняли ребенка с уличного кондиционера / Фото ГСЧС Одесщины

Не всегда все завершается хорошо

К сожалению, не всегда детская потребность в активности завершается благополучно. 11 марта в Киевской области двое детей залезли на грузовые вагоны, где получили поражение током высоковольтной линии. Один из них попал в больницу, его жизни ничего не угрожает. Однако, к сожалению, его друг, 13-летний подросток, погиб на месте.

В результате поражения током высоковольтной линии, один из них погиб на месте. Второго забрала скорая, пока его жизни ничего не угрожает,

– рассказал Андрей Небитов.

В результате трагического случая начальник Главного управления Нацполиции Андрей Небитов призвал родителей объяснить детям, насколько опасными для жизни и здоровья могут быть экстремальные развлечения.