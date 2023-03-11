Детали трагедии рассказал Андрей Небитов – начальник Главного управления Нацполиции Киевской области. Правоохранители Бучанского управления полиции установили, что два подростка залезли на грузовые вагоны.

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В результате поражения током высоковольтной линии один из них погиб на месте. Второго забрала скорая, сейчас его жизни ничего не угрожает,

– говорится в сообщении.

Начальник Главного управления Нацполиции призвал родителей объяснить детям, какими опасными для жизни и здоровья могут быть экстремальные развлечения.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего. Вечная память.

В Одесской области погибла 3-летняя девочка

В Одесской области 10 марта погибла 3-летняя девочка. Детали рассказала Любовь Гордиевская – представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Она утонула в бочке с водой. Девочку нашли ее родители. У них – шок. В настоящее время правоохранители открыли производство с пометкой "несчастный случай".

"Ее нашли мертвой родители. Полицейские открыли производство с пометкой "несчастный случай"", – рассказала Гордиевская.

Полиция проводит следствие.