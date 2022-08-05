Украинские дети организовали благотворительный футбольный матч: все собранные деньги пошли на ВСУ

Украинские военные сдерживают врага на фронте и нуждаются в помощи в тылу. Помочь украинским защитникам в очередной раз решили дети.

Футбольный поединок между детьми прошел еще 17 июля

Скворцова София организовывала благотворительный футбольный матч, чтобы собрать деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Встречались ФК Funwake из Броваров и ФК Trap Киев.

К теме Терзают сердце искренностью, – Притула рассказал истории детей, помогающих собирать деньги для ВСУ

Футбольный поединок между детьми состоялся еще 17 июля, однако о благотворительной акции отчитались 4 августа.

Во время перерыва между таймами матча провели аукционы, разыграв футболки сборной Украины, разнообразный мерч и сертификаты от спонсоров.

Деньги собирали непосредственно около футбольного поля, где проходила игра, а также на банковскую карту. Собранные 5 тысяч гривен передали Независимой волонтерской организации для покупки машины военным.

Дети организовали благотворительный футбольный матч: видео

Чемпионка мира по шашкам собрала 21 тысячу гривен для ВСУ