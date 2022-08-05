Українські діти організували благодійний футбольний матч: усі зібрані гроші пішли на ЗСУ

Українські військові стримують ворога на фронті та потребують допомоги в тилу. Допомогти українським захисникам вкотре вирішили діти.

Футбольний поєдинок між дітьми відбувся ще 17 липня

Скворцова Софія організовувала благодійний футбольний матч, щоб зібрати гроші на потреби Збройних Сил України. Зустрічалися ФК Funwake з Броварів та ФК Trap Київ.

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Футбольний поєдинок між дітьми відбувся ще 17 липня, однак про благодійну акцію відзвітували 4 серпня.

Під час перерви між таймами матчу провели аукціони, розігравши футболки збірної України, різноманітний мерч та сертифікати від спонсорів.

Гроші збирали безпосередньо біля футбольного поля, де відбувалася гра, а також на банківську картку. Зібрані 5 тисяч гривень передали Незалежній Волонтерській Організації для покупки машини військовим.

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