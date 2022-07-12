Да, Сергей Притула рассказал историю 10-летней Валерии. Девочка – чемпионка мира по шашкам. И она свои умения использовала для того, чтобы помочь ВСУ.

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Девочка играла в шашки за донаты

Ранее в сети активно обсуждали 10-летнюю Валерию. А все потому, что она играла со всеми желающими в шашки. Правила баталий просты: за проигрыш ее соперник платил. Поскольку девочка – чемпионка мира, ее не смог обойти никто. Так что, конечно, все бросали деньги в ее импровизированную копилку.



Девочка собрала на нужды ВСУ 21 тысячу гривен / Фото из фейсбука Приюты

И именно таким образом Валерии удалось собрать на нужды ВСУ 21 тысячу гривен. Об этом рассказал Сергей Притула, в чей фонд она и наведалась. Девочка лично передала шоумену и волонтеру средства, собранные благодаря партиям в шашки.

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– … шашки… И что, выиграете?

– Да!

– Вы что, какая-то чемпионка?

– Да!...

И тут девочка вынимает из своего маленького рюкзачка огромную пачку денег. Сергей Притула был настолько ошеломлен, что сначала ему не хватило слов. После этого он начал плакать, прижал девочку и поблагодарил ее.

Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!

– подчеркнул Притула.

Будем откровенны, мы здесь всей редакцией плачем, ведь это очень трогательно. Маленькая Валерия на собственном примере доказала, что каждый на своем месте может быть полезен. И абсолютно каждый может помочь нашим защитникам и защитницам выбивать врага из страны.

Вы ведь помните, что слишком маленьких донатов не бывает? Итак, позаботьтесь о том, чтобы наши военные регулярно получали от вас эти маленькие и большие жесты благодарности. Только объединившись, мы одолеем врага и отстроим наше государство. А помогут нам такие детки, как Валерия.

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