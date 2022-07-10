Волонтер отметил, что КШМ полностью сожгли внутри, однако в Запорожье все-таки взялись привести ее в достойный вид. На ремонт деньги выделили как сами военные, так и 200 тысяч гривен доложили из фонда Сергея Притулы.

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Из сожженной КШМ вышла "лялька", – Притула

И вот вышла "лялька". Даже вон с "кандёром". Машина – зверь, которого мы с вами сделали. Только что поблагодарил всех тех ребят, которые здесь крутили гайки,

– сказал в видео Притула.

Вооружения на командно-штабной машине практически не было, однако украинские умельцы несколько прибавили – чтобы уничтожать российскую бронетехнику. Также "прицепили" к КШМ и танковый пулемет Калашникова – для отдельного бойца.

Притула отметил, что на этом работа не заканчивается. В скором времени специалисты могут взяться за вражеский танк, которого уже "заптурили" украинские десантники.

Переработана КШМ / Видео Сергея Притулы:

Обратите внимание! КШМ – это боевая машина на бронетанковой или автомобильной базе. Прежде всего, предназначена для связи и управления. В сухопутных войсках предназначена для управления на уровне полк – дивизия.

Потери врага в войне в Украине: коротко

По состоянию на утро 10 июля ВСУ уничтожили 37 300 врагов. Только за сутки эта цифра выросла на сотню.

Также наши защитники сожгли 1641 танк, 3823 боевых бронированных машин.

В достижении также 247 реактивных систем залпового огня и 108 средств ПВО.

"Приземлили" воины и 188 вертолетов и 217 самолетов.

Смотрите в видео – достижение HIMARS на поле боя