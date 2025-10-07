Живут "под прикрытием": СМИ впервые показали фото сыновей Путина и Кабаевой
- Два сына Владимира Путина и Алины Кабаевой официально носят фамилию Спиридоновы, что, вероятно, происходит от деда президента России.
- Дочери Путина от первого брака и внебрачная дочь также живут под вымышленными именами, чтобы скрыть их происхождение.
Два сына Владимира Путина и Алины Кабаевой имеют фамилию прикрытия – Спиридоновы. Так же вымышленные данные имеют и другие дети российского президента.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Агентство".
Что стало известно о детях Путина и Кабаевой?
Двое сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой официально носят фамилию Спиридоновы. Их зовут Иван и Владимир. Эта фамилия, предполагают росСМИ, происходит от имени деда президента России – Владимира Спиридоновича Путина.
Сыновья Путина и Кабаевой / Фото росСМИ "Агентство"
Как пишет издание, Путин и Кабаева проводят много времени в валдайской резиденции. Там для женщины, детей и обслуги построили отдельный деревянный дворец, спа-центр, детскую зону и парк.
Иногда Иван и Владимир появляются на публике. Благодаря этому удалось получить их фотографии.
Что известно о других детях диктатора?
Под вымышленными именами также живут дочери российского диктатора от первого брака – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Фамилия Тихонова, вероятнее всего, связана с именем бабушки Путина по матери.
Кроме того, по данным росСМИ, внебрачная дочь российского лидера Елизавета Розова жила во Франции под именем Елизавета Олеговна Руднова. Ее фамилия, вероятно, связана с Олегом Рудновым – медиаменеджером и давним другом Путина.
Впервые стало известно о сыновьях Путина?
В 2024 году СМИ обнародовали имена сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Тогда впервые в сети подтвердили, что их зовут Иван и Владимир.
Ранее сообщалось, что дети находятся под усиленной охраной, пользуются документами прикрытия, имеют собственные самолеты и не посещают обычные учебные заведения.