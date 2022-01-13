Детская агрессия и жестокость: как действовать родителям на площадке и дома

Дети бывают агрессивными, и это – нормально. Но на их жестокость нужно правильно реагировать. Как именно – 24 каналу объяснила образовательный психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани.

Младенцы, которые причиняют боль

Реакция родителей на проявления агрессивности зависит от возраста ребенка и всегда должна опираться на логику. По словам психолога, когда речь идет о совсем маленьких детях, нужно запастись терпением и останавливать то поведение, которое не должно повторяться.

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Полуторагодовалый ребенок не понимает, почему, например, щипать маму – это плохо. Но мы можем показать, что делать так нельзя. Чтобы это произошло, нужно каждый раз убирать его ручку и говорить: "Нельзя". Не надо драться или щипаться в ответ. Каждый раз убираем руку. Повторяем это шестьсот раз, семьсот раз – без разницы. Каждый раз мы убираем ручку и говорим: "Маме больно, не щипай, пожалуйста". Ани Леонила Иоселиани Образовательный психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

Пока ребенок не станет более осознанным, родители учат его, физически прекращая то, что делать нежелательно. Потом, когда у ребенка уже появится осознание боли и он будет знать, что может причинять боль другим, он будет понимать, что так нельзя делать. Но приучать к тому, что какое-то поведение недопустимо, нужно с самого маленького возраста.

Нельзя полтора года игнорировать и позволять себя щипать, а потом вдруг сказать: "Прекрати, так нельзя делать!" Ребенок не поймет, почему до этого можно было, а сейчас – уже вдруг нет. Если я вам каждое утро в течение трех лет приношу кофе, в то утро, когда я его не принесу, вы будете озадачены. Не потому, что вы себя кем-то особенным возомнили, а потому, что я вас приучила к тому, что я каждое утро появляюсь с кофе. Вы не будете понимать, почему это прекратилось. С детьми аналогичная ситуация,

– объяснила специалист.

Ребенку всегда нужно объяснять, почему нельзя проявлять агрессию / Фото Pixabay

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Дошкольники, проявляющие агрессию

В общении с агрессивными детьми старшего возраста, по ее словам, нужно запастись еще одной порцией терпения и постоянно пытаться объяснять, что и почему делать нельзя.

Всегда первый этап – перевести ситуацию на ребенка, потому что он пока сочувствует только себе. Маленькие дети не до конца понимают, как оно – сочувствовать другому человеку. Дети эгоцентричны. Поэтому все объясняем на его примере. "Если я буду тебя щипать, тебе же будет больно",

– отметила Иоселиани.

Если это срабатывает и ребенок прекращает агрессивное поведение – супер, если нет – нужно изменить тактику.

Психолог уточнила, что когда ребенок пытается ущипнуть нас, но мы его просим этого не делать и он слушается, сразу стоит его поощрить. Можно просто сказать спасибо, или же похвалить, или дать конфету. Так у него возникнет ассоциация между нещипанием и чем-то приятным.

Также можно использовать еще один практический метод прекращения негативного поведения – отсутствие реакции.

Если ребенок не видит никакой реакции на щипание, потому что мы просто начинаем его игнорировать, теряется весь прикол со щипанием. Ребенок должен понять, что никакой реакции на это больше не будет. Он нас ущипнул – все, мамы нет,

– добавила специалист.

Агрессию ребенка можно игнорировать, так он потеряет интерес к щипанию, например / Фото Pixabay

Агрессия на детской площадке

Если на детской площадке есть ребенок, который жестоко ведет себя с другими малышами, первое, что нужно – поговорить с его родителями.

Мы не можем постараться воспитать чужого ребенка-агрессора. Мы должны вернуть эту ответственность тем людям, которые занимаются этим ребенком,

– подчеркнула психолог.

Если родители не идут на контакт или не очень озабочены агрессивным поведением ребенка, этого, к сожалению, изменить не получится. Тогда лучше просто сменить площадку.

: нужно научить ребенка защищать себя как физически, так и психологически. Он должен понимать, когда ситуация достигла того момента, когда надо уйти или (в экстремальных случаях) дать сдачу. Также ребенок должен уметь говорить: "Нет, не делай так больше". Если ребенка бьют, он не должен стоять и молча принимать эти удары.

Каждый ребенок должен уметь защитить себя / Фото Pixabay

Есть экстремальные ситуации. Если тебя бьют и единственный способ защититься – это дать сдачи, давай сдачи. Но это должна быть действительно экстремальная ситуация, к которой мы прибегаем только тогда, когда ситуация действительно опасна для нас,

– уточнила Ани Леонила Иоселиани.

Мой ребенок – агрессор

По словам психолога, в случае, если ребенок проявляет агрессию, можно попытаться это исправить в несколько шагов.

Первый шаг: замечание. Мы замечаем, что ребенок агрессивен, подходим к нему, делаем замечание и говорим: "Так нельзя делать, ты обидел Сашу. Саша не заслужил такого. Не делай так больше". После этого разрешаем ребенку вернуться на детскую площадку.

Мы замечаем, что ребенок агрессивен, подходим к нему, делаем замечание и говорим: "Так нельзя делать, ты обидел Сашу. Саша не заслужил такого. Не делай так больше". После этого разрешаем ребенку вернуться на детскую площадку. Второй шаг: тайм-аут. Если ребенок снова агрессивен к кому-то, мы подходим и говорим: "Ты снова обидел Сашу". Берем ребенка и сажаем на пять минут на скамейку. Так мы негативно подкрепляем ребенка: забираем приятное ощущение игры с детьми на площадке. Плюс включается такой хороший механизм: ребенок смотрит, как другие дети развлекаются и должен думать, почему ему сейчас не разрешают играть с другими детьми – потому что он обидел Сашу.

Третий шаг: уйти. Если агрессивное поведение повторяется снова, мы подходим к ребенку и объясняем: "Ты снова обидел Сашу. Это неприемлемо. Ты не можешь обижать Сашу". После этого мы берем ребенка и идем домой.

: всегда нужно проговорить, почему ребенок больше не может играть с другими и сидит на скамейке. Объяснили – и в течение этого пятиминутного тайм-аута мы с ребенком не говорим. После пяти минут возвращаем его обратно на детскую площадку.

Мы уже дали ребенку два шанса. Всегда дается два шанса исправить свое поведение. Если ребенок не может справиться с этой ситуацией, мы объясняем, почему мы сейчас идем домой. Ребенок будет плакать, будут истерики, мы не обращаем никакого внимания. Каждый раз как он что-то говорит, мы ему говорим: "Мы идем домой, потому что ты обидел Сашу". Это – очень эффективная методика. Ребенок понимает, почему ему больше не разрешают играть на детской площадке,

– отметила Иоселиани.

По ее словам, такая методика работает в разных ситуациях. Например, во время агрессии к животным, или если ребенок постоянно встает с постели под разными примерами, после того, как его уложили спать.

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Первый раз мы говорим: "Пришло время спать. Мы сейчас с тобой вернемся в кровать". И возвращаем ребенка обратно. Он снова выходит. Мы еще раз повторяем: "Время спать" и возвращаем его в кровать. Все последующие подъемы мы молча возвращаем его в кровать, без всяких слов или реакций. Ребенок встал – мы, как зомби, молча его возвращаем. Даже если это продлится несколько часов,

– добавила психолог.

По ее словам, это работает, потому что ребенок, во-первых, банально устает. Во-вторых, когда после второго подъема его молча возвращают в постель и он не получает никакой реакции от родителей, у него просто исчезает азарт вставать.

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