Теория наказания

Глобально запреты необходимы для безопасности детей, говорит психолог. "Если ребенок хочет играть с ножом, мы ему это запрещаем. Но объясняем, почему мы запрещаем это: это опасно, ты можешь пораниться и тебе будет больно", – объяснила она.

Все разрешать детям тоже не нужно. Запреты – это нормально, если мы их используем как один из элементов воспитания, чтобы воспитать в ребенке чувство безопасности. Чтобы ребенок знал, что какие-то вещи, которые делать не нужно, потому что они могут причинить вред.

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По словам Иоселиани, и вознаграждение, и наказание могут быть двух видов: положительным и отрицательным. Это не значит хорошее или плохое.

В психологии под положительным имеем в виду, что мы что-нибудь хорошее добавляем, а под негативным – что мы что-то хорошее забираем. Например: я хорошо сдала экзамен в университете. Моя мама, чтобы положительно подкрепить меня, меня или обнимет, или похвалит, или даст конфету. Она придаст какой-то приятный стимул, который я расценю как вознаграждение. Негативное подкрепление – когда после плохого поведения ребенка родители забирают что-нибудь приятное, чтобы плохое поведение не повторялось. Когда поведение улучшится – ребенок получит приятное назад. Ани Леонила Иоселиани Образовательный психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

Самый яркий пример – ситуация из американских фильмов, когда тинейджеры устраивают вечеринку дома, потом родители обнаруживают хаос в доме и оставляют ребенка без телефона.

Такой принцип работает гораздо лучше, чем ставить в угол или наказывать любым другим способом. Наказания вообще не работают.

Почему наказания не работают

Положительное наказание – это, например, удар по щеке.

Мы добавляем неприятный стимул, ожидая, что это будет предотвращать такое поведение. Но наказание не работает. Ребенок будет настолько сфокусирован на том, чтобы избежать избиения, что будет уверен: надо сделать так, чтобы мама не увидела, что я делаю. Само поведение при этом не изменится. Ребенок будет избегать наказания и никогда не поймет, что именно это поведение плохое. Когда мы наказываем детей, мы учим их исключительно одному: бояться нас,

– подчеркнула Иослиане.

Психолог советует родителям фокусироваться на подкреплении. Она объяснила, что это не значит, что всегда нужно давать ребенку конфеты, покупать новый PlayStation и т.д. Подкрепление – значит приятные слова, объятия, прогулку с мамой, поход в кино, просмотр любимого сериала вместе. Подкрепление – не всегда материальное. "Ребенку важно, когда мы его хвалим и обнимаем. Это отличное положительное подкрепление", – отметила специалист.

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Благодарить ребенка за то, что он выполнил домашние обязанности, например, вынес мусор, – это тоже важно. Это помогает лучше понять, как работает система вознаграждений. Чем лучше ребенок это поймет, тем ему легче будет приспособиться к самостоятельной взрослой жизни.

Вообще благодарить – это здоровая практика. Благодарность изменяет физиологию мозга. Когда мы вслух говорим: "Спасибо" – это положительная ассоциация. Есть исследования, которые доказывают, что когда мы говорим вслух "Спасибо!" – это поднимает уровень дофамина и серотонина, счастливых гормонов, которые у нас есть. Это поднимает нам настроение и поднимает уровень качества жизни,

– добавила психолог.

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