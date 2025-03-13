Ждать ли дождей и на выходных, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Дожди в Украине

Кибальчич прогнозировал, что на этой неделе в Украине будет аномально теплая погода. Впрочем, атмосферное давление снизится. Будут идти дожди разной интенсивности в большинстве областей. В отдельных населённых пунктах осадки будут сопровождаться грозами. Ночью и утром местами возможны туманы.

Ожидается, что осадки будут и на выходных. Так, в субботу, 15 марта, местами пройдут кратковременные дожди, на Левобережье днем возможны грозы.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, при грозах порывистый. Ночью +5 – +10 градусов, днем +11 – +16. На Севере и Западе ночью -1 – +4 градуса, днем +5 – +10 градусов.

В воскресенье ночью на Востоке, Юге и Западе ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем в западных, южных и центральных областях под влиянием активного южного циклона могут пройти умеренные, местами значительные.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +5 – +10 градусов, днем +10 – +15 градусов. В западных и северных областях ночью -2 – +3, днем +5 – +10 градусов.