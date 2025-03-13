Ти чи чекати дощів і на вихідних, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощі в Україні

Кібальчич прогнозував, що цього тижня в Україні буде аномально тепла погода. Втім, атмосферний тиск знизиться. Йтимуть дощі різної інтенсивності в більшості областей. В окремих населених пунктах опади будуть супроводжуватися грозами. Вночі та вранці подекуди можливі тумани.

Очікується, що опади будуть і на вихідних. Так, у суботу, 15 березня, місцями пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі вдень можливі грози.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, при грозах поривчастий. Вночі +5 – +10 градусів, удень +11 – +16. На Півночі й Заході вночі -1 – +4 градуси, удень +5 – +10 градусів.

У неділю вночі на Сході, Півдні й Заході очікуються невеликі короткочасні дощі. Вдень у західних, південних і центральних областях під впливом активного південного циклону можуть пройти помірні, подекуди значні.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +5 – +10 градусів, удень +10 – +15 градусів. У західних і північних областях уночі -2 – +3, удень +5 – +10 градусів.