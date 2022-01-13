Дитяча агресія та жорстокість: як діяти батькам на майданчику та вдома

Діти бувають агресивні, і це – нормально. Але на їхню жорстокість потрібно правильно реагувати. Як саме – 24 каналу пояснила освітня психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я Ані Леоніла Іоселіані.

Немовлята, які завдають болю

Реакція батьків на прояви агресивності залежить від віку дитини та завжди має спиратись на логіку. За словами психологині, коли ідеться про зовсім маленьких дітей, потрібно запастись терпінням та припиняти ту поведінку, яка не має повторюватись.

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Півторарічна дитина не розуміє, чому, наприклад, щипати маму – це погано. Але ми можемо показати, що робити так не можна. Щоб це сталося, потрібно щоразу прибирати його ручку і говорити: "Не можна". Не треба битися або щипатися у відповідь. Щоразу прибираємо руку. Повторюємо це шістсот разів, сімсот разів – без різниці. Кожного разу ми прибираємо ручку і кажемо: "Мамі боляче, не щипай, будь ласка". Ані Леоніла Іоселіані Освітня психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я

Допоки дитина не стане більше усвідомленою, батьки вчать її, фізично припиняючи те, що робити не бажано. Потім, коли у дитини вже з'явиться усвідомлення болю і вона знатиме, що може завдавати болю іншим, вона розумітиме, що так не можна робити. Але привчати до того, що якась поведінка не припустима, потрібно від найменшого віку.

Не можна півтора року ігнорувати та дозволяти себе щипати, а потім раптом сказати: "Припини, так не можна робити!". Дитина не зрозуміє, чому до цього можна було, а зараз – вже раптом ні. Якщо я вам щоранку протягом трьох років приношу каву, того ранку, коли я її не принесу, ви будете збентежені. Не тому, що ви себе кимось особливим уявили, а тому, що я вас привчила до того, що я щоранку з'являюсь із кавою. Ви не будете розуміти, чому це припинилась. З дітьми – аналогічна ситуація,

– пояснила фахівчиня.

Дитині завжди потрібно пояснювати, чому не можна проявляти агресію / Фото Pixabay

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Дошкільнята, які проявляють агресію

У спілкуванні з агресивними дітьми старшого віку, за її словами, потрібно запастися ще однією порцією терпіння та постійно намагатись пояснювати, що і чому робити не можна.

Завжди перший етап – перевести ситуацію на дитину, тому що вона поки що співчуває лише собі. Маленькі діти не до кінця розуміють, як воно – співчувати іншій людині. Діти егоцентричні. Тому все пояснюємо на його прикладі. "Якщо я тебе щипатиму, тобі ж буде боляче",

– зазначила Іоселіані.

Якщо це спрацьовує і дитина припиняє агресивну поведінку – супер, якщо ні – потрібно змінити тактику.

Психологиня уточнила, що коли дитина намагається ущипнути нас, але ми її просимо цього не робити і вона слухається, одразу варто її заохотити. Можна просто сказати спасибі, або ж похвалити чи дати цукерку. Так у неї виникне асоціація між нещипанням і чимось приємним.

Також можна використовувати ще один практичний метод припинення негативної поведінки – відсутність реакції.

Якщо дитина не бачить жодної реакції на щипання, бо ми просто починаємо її ігнорувати, втрачається весь прикол із щипання. Дитина має зрозуміти, що жодної реакції на це більше не буде. Вона нас ущипнула – все, мами немає,

– додала фахівчиня.

Агресію дитини можна ігнорувати, так вона втратить інтерес до щипання, наприклад / Фото Pixabay

Агресія на дитячому майданчику

Якщо на дитячому майданчику є дитина, яка жорстоко поводиться з іншими малятами, перше, що потрібно – поговорити з її батьками.

Ми не можемо постаратися виховати чужу дитину-агресора. Ми маємо повернути цю відповідальність тим людям, які займаються цією дитиною,

– наголосила психологиня.

Якщо батьки не йдуть на контакт чи не дуже переймаються агресивною поведінкою дитини, цього, на жаль, змінити не вийде. Тоді краще просто змінити майданчик.

потрібно навчити дитину захищати себе як фізично, так і психологічно. Вона має розуміти, коли ситуація досягла того моменту, коли треба піти або (в екстремальних випадках) дати здачу. Також дитина має вміти говорити: "Ні, не роби так більше". Якщо дитину б'ють, вона не повинна стояти й мовчки приймати ці удари.

Кожна дитина повинна вміти захистити себе / Фото Pixabay

Є екстремальні ситуації. Якщо тебе б'ють і єдиний спосіб захиститися – це дати здачі, давай здачі. Але це має бути дійсно екстремальна ситуація, до якої ми вдаємося лише тоді, коли ситуація і справді є небезпечною для нас,

– уточнила Ані Леоніла Іоселіані.

Моя дитина – агресор

За словами психологині, у разі, якщо дитина проявляє агресію, можна спробувати це виправити у кілька кроків.

Перший крок: зауваження . Ми помічаємо, що дитина агресивна, підходимо до неї, робимо зауваження та кажемо: "Так не можна робити, ти образив Сашу. Саша не заслужив такого. Не роби так більше". Після цього дозволяємо дитині повернутися на дитячий майданчик.

. Ми помічаємо, що дитина агресивна, підходимо до неї, робимо зауваження та кажемо: "Так не можна робити, ти образив Сашу. Саша не заслужив такого. Не роби так більше". Після цього дозволяємо дитині повернутися на дитячий майданчик. Другий крок: тайм-аут. Якщо дитина знову агресивна до когось, ми підходимо і кажемо: "Ти знову образив Сашу". Беремо дитину і саджаємо на п'ять хвилин на лавку. Так ми негативно підкріплюємо дитину: забираємо приємне відчуття гри з дітьми на майданчику. Плюс включається такий добрий механізм: дитина дивиться, як інші діти розважаються і має думати, чому їй зараз не дозволяють грати з іншими дітьми – тому що вона образила Сашу.

Третій крок: піти. Якщо агресивна поведінка повторюється знову, ми підходимо до дитини й пояснюємо: "Ти знову образив Сашу. Це неприйнятно. Ти не можеш ображати Сашу". Після цього ми беремо дитину та йдемо додому.

завжди потрібно проговорити, чому дитина більше не може грати з іншими й сидить на лавці. Пояснили – і протягом цього п'ятихвилинного тайм-ауту ми з дитиною не говоримо. Після п'яти хвилин повертаємо її назад на дитячий майданчик.

Ми вже дали дитині два шанси. Завжди дається два шанси виправити свою поведінку. Якщо дитина остаточно не може впоратися з цією ситуацією, ми пояснюємо, чому ми зараз ідемо додому. Дитина буде плакати, будуть істерики, ми не звертаємо жодної уваги. Щоразу як він щось каже, ми йому говоримо: "Ми йдемо додому, бо ти образив Сашу". Це – дуже ефективна методика. Дитина розуміє, чому їй більше не дозволяють грати на дитячому майданчику,

– зазначила Іоселіані.

За її словами, така методика працює у різних ситуаціях. Наприклад, під час агресії до тварин, або якщо дитина постійно встає з ліжка під різними прикладами, після того, як її вклали спати.

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Перший раз ми кажемо: "Настав час спати. Ми зараз із тобою повернемось у ліжко". І повертаємо дитину назад. Вона знову виходить. Ми ще раз повторюємо: "Час спати" і повертаємо її до ліжка. Усі наступні підйоми ми мовчки повертаємо її до ліжка, без жодних слів чи реакцій. Дитина встала – ми, як зомбі, мовчки її повертаємо. Навіть якщо це триватиме кілька годин,

– додала психологиня.

За її словами, це працює, тому що дитина, по-перше, банально втомлюється. По-друге, коли після другого підйому її мовчки повертають у ліжко і вона не отримує жодної реакції від батьків, у неї просто зникає азарт вставати.

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