В Киеве девушка выпрыгнула с балкона многоэтажки и упала на прохожего
В Киеве женщина покончила с собой и выбросилась из окна многоэтажки. Она упала на мужчину, который проходил мимо.
Сначала 30 апреля сообщили, что в Деснянском районе Киева из окна выпали мужчина и женщина выпали мужчина и женщина и оба погибли. Позже 1 мая в телеграмм каналах распространяли информацию, что женщина покончила с собой и упала на другую женщину, однако в полиции Киева в комментарии для 24 Канала уточнили детали трагедии.
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Женщина упала на мужчину
Представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко рассказал, что 30 апреля в полицию Киева поступило сообщение, что возле одного дома обнаружили тела мужчины и женщины.
Предварительно установлено, что женщина совершила самоубийство и во время падения она упала на мужчину, который стоял под подъездом. От полученных травм мужчина также скончался,
– пояснил спикер.
Он также добавил, что по данному факту открыто уголовное производство, а все обстоятельства будут устанавливаться.
Новости криминала
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