У Києві дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки та впала на перехожого

У Києві жінка наклала на себе руки та викинулась із вікна багатоповерхівки. Вона впала на чоловіка, який проходив повз.

Спочатку 30 квітня повідомили, що у Деснянському районі Києва з вікна випали чоловік і жінка та обоє загинули. Пізніше 1 травня у телеграм каналах поширювали інформацію, що жінка наклала на себе руки та впала на іншу жінку, однак у поліції Києва у коментарі для 24 Каналу уточнили деталі трагедії.

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Жінка впала на чоловіка

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко розповів, що 30 квітня до поліції Києва надійшло повідомлення, що біля одного будинку виявили тіла чоловіка та жінки.

Попередньо встановлено, що жінка вчинила самогубство і під час падіння вона впала на чоловіка, який стояв під під'їздом. Від отриманих травм чоловік також помер,

– пояснив речник.

Він також додав, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження, а всі обставини будуть встановлюватись.

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