У Києві дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки та впала на перехожого
У Києві жінка наклала на себе руки та викинулась із вікна багатоповерхівки. Вона впала на чоловіка, який проходив повз.
Спочатку 30 квітня повідомили, що у Деснянському районі Києва з вікна випали чоловік і жінка та обоє загинули. Пізніше 1 травня у телеграм каналах поширювали інформацію, що жінка наклала на себе руки та впала на іншу жінку, однак у поліції Києва у коментарі для 24 Каналу уточнили деталі трагедії.
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Жінка впала на чоловіка
Речник поліції Києва Дмитро Грищенко розповів, що 30 квітня до поліції Києва надійшло повідомлення, що біля одного будинку виявили тіла чоловіка та жінки.
Попередньо встановлено, що жінка вчинила самогубство і під час падіння вона впала на чоловіка, який стояв під під'їздом. Від отриманих травм чоловік також помер,
– пояснив речник.
Він також додав, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження, а всі обставини будуть встановлюватись.
Новини криміналу
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- У столиці двоє чоловіків здійснили зухвалий напад на військовослужбовця. У поліції розповіли, чи вдалося затримати кривдників. Подія, про яку піде мова, трапилася ще у лютому. Тоді до правоохоронців звернувся військовослужбовець із заявою про пограбування. Чоловік розповів, що на нього зі спини напали двоє осіб та сильно вдарили цеглиною по голові. Удар був настільки потужний, що військовий знепритомнів. Коли потерпілий прийшов до тями, то виявив, що у нього поцупили мобільний телефон, золоту каблучку та гаманець.