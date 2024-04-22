Стрілянина відбулась в одному з сіл поблизу Тернополя в п'ятницю, 19 квітня, ближче до півночі. Потерпілий заїхав на власне подвір'я на авто. В цей момент невідомий почав стріляти по автомобілю, передає 24 Канал.

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В якому стані потерпілий та що говорить поліція

Потерпілий отримав три вогнепальні поранення і наразі перебуває в лікарні.

Дійсно, у ніч з 19 на 20 квітня було скоєно замах на вбивство. Невідома особа здійснила три постріли із вогнепальної зброї в автомобіль, за кермом якого перебував житель Тернополя,

– пише керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко у Facebook.

Крім того, правоохоронець повідомив, що чоловік, на якого вчинили замах, дійсно має відношення до кримінального світу. Також він пообіцяв, що поліція зробить усе можливе, аби причетні до замаху на вбивство особи були притягнуті до відповідальності.

Зюбаненко також додав, що зброя, яку поліція регулярно вилучає з незаконного обігу, стає інструментом важких злочинів, що призводить до трагічних наслідків. Він попередив, що нікому не вдасться уникнути покарання, і поліція доведе справу до логічного завершення.

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