"Память не является нарушением": как украинцы реагируют на дисквалификацию Гераскевича
- Украинского спортсмена Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за "шлема памяти".
- Украинцы выражают поддержку скелетонисту, который потерял возможность представлять страну.
Украинский спортсмен Владислав Гераскевич оказался в эпицентре громкого скандала. Парня дисквалифицировали из-за "шлема памяти", который он надевал на тренировках. Украинцы не остались в стороне и выражают поддержку скелетонисту, который потерял возможность представлять Украину.
24 Канал собрал слова поддержки от различных украинских деятелей в адрес спортсмена.
Смотрите также МОК официально вернул Гераскевича на Олимпиаду-2026: сможет ли он выступать
Как реагирует украинское общество?
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти". Почтение памяти убитых в результате войны России – это не нарушение, это наш моральный долг. А когда за чествование наказывают, нейтральность превращается в соучастие, У Службе внешней разведки отметили, что украинский олимпиец Владислав Гераскевич напомнил миру о том, что нельзя уничтожить: цену свободы, память о загубленных человеческих судьбах и непоколебимую правду. ГУР Украины также не осталось в стороне. Выражаем поддержку нашему принципиальному олимпийцу, который напомнил всему миру об убитых Россией украинских спортсменов, о военных преступлениях Москвы во время развязанной ею войны в Европе, Глава государства выразил поддержку Владиславу Гераскевичу. Он поблагодарил его за позицию и напомнил, какая цена борьбы Украины за свободу. Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше чем иметь медали, Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал спортсмена и отметил, что украинских спортсменов так просто не сломать. Верим, что у нашего спортсмена будут еще не одни Олимпийские игры и не одни победы. Горжусь, что Владислав не отказался от своих принципов, не согласился изменить свой шлем, потому что действительно "есть вещи - важнее медалей", Воины ВСУ выступили в защиту украинского скелетониста, который оказался под давлением Международного олимпийского комитета из-за своего "шлема памяти". Военные запустили флешмоб "Память не является нарушением". Владислав Гераскевич – достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. monobank объявляет премию Владиславу в размере 1 миллион гривен, Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что решение МОК по дисквалификации Владислава Гераскевича можно изучать как пример крайнего цинизма и фарисейства. Он добавил, что спортсмена наказали за изображение погибших украинских спортсменов – не за слова или обвинения, а за правду, которую в МОК и так знают, но предпочитают не называть вслух. Военнослужащий ВСУ и адвокат Маси Найем поблагодарил отца спортсмена. Моя благодарность ему как отцу. И его ребенку за проукраинскую позицию, единственную правильную в этом случае, Пользователи социальных сетей также присоединились к поддержке спортсмена. Появилось немало мемов, которые высвечивают МОК. Он назвал поступок Владислава Гераскевича ставший жестом достоинства, который многие в мире восприняли как непонятный или даже абсурдный. Логвиненко добавил, что в обществах, где достоинство не имеет ценности, подобные шаги выглядят диковинкой, а не принципиальной позицией. В мире без достоинства отказ от медали кажется абсурдом – именно поэтому такие общества и становятся фундаментом для тираний,
Глава МИД Эстонии возмутился дисквалификацией МОК украинского скелетониста за "шлем памяти"
– прокомментировал глава МИД Эстонии.
– говорится в сообщении с поддержкой спортсмена.
Президент Украины поддержал Владислава Гераскевича
– написал Зеленский.
Местные власти также не остались в стороне
– написал он.
Воины ВСУ поддержали спортсмена
Гераскевич получит премию от monobank
– украинский банкир, ИТ-предприниматель и соучредитель monobank Олег Гороховский.
– написал он.
Украинцы создают мемы
Основатель Ukraїner Богдан Логвиненко выразил поддержку
– написал он у себя на странице в фейсбуке.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти".
Почтение памяти убитых в результате войны России – это не нарушение, это наш моральный долг. А когда за чествование наказывают, нейтральность превращается в соучастие,
У Службе внешней разведки отметили, что украинский олимпиец Владислав Гераскевич напомнил миру о том, что нельзя уничтожить: цену свободы, память о загубленных человеческих судьбах и непоколебимую правду.
ГУР Украины также не осталось в стороне.
Выражаем поддержку нашему принципиальному олимпийцу, который напомнил всему миру об убитых Россией украинских спортсменов, о военных преступлениях Москвы во время развязанной ею войны в Европе,
Глава государства выразил поддержку Владиславу Гераскевичу. Он поблагодарил его за позицию и напомнил, какая цена борьбы Украины за свободу.
Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше чем иметь медали,
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал спортсмена и отметил, что украинских спортсменов так просто не сломать.
Верим, что у нашего спортсмена будут еще не одни Олимпийские игры и не одни победы. Горжусь, что Владислав не отказался от своих принципов, не согласился изменить свой шлем, потому что действительно "есть вещи - важнее медалей",
Воины ВСУ выступили в защиту украинского скелетониста, который оказался под давлением Международного олимпийского комитета из-за своего "шлема памяти". Военные запустили флешмоб "Память не является нарушением".
Владислав Гераскевич – достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. monobank объявляет премию Владиславу в размере 1 миллион гривен,
Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что решение МОК по дисквалификации Владислава Гераскевича можно изучать как пример крайнего цинизма и фарисейства.
Он добавил, что спортсмена наказали за изображение погибших украинских спортсменов – не за слова или обвинения, а за правду, которую в МОК и так знают, но предпочитают не называть вслух.
Военнослужащий ВСУ и адвокат Маси Найем поблагодарил отца спортсмена.
Моя благодарность ему как отцу. И его ребенку за проукраинскую позицию, единственную правильную в этом случае,
Пользователи социальных сетей также присоединились к поддержке спортсмена. Появилось немало мемов, которые высвечивают МОК.
Он назвал поступок Владислава Гераскевича ставший жестом достоинства, который многие в мире восприняли как непонятный или даже абсурдный. Логвиненко добавил, что в обществах, где достоинство не имеет ценности, подобные шаги выглядят диковинкой, а не принципиальной позицией.
В мире без достоинства отказ от медали кажется абсурдом – именно поэтому такие общества и становятся фундаментом для тираний,
Что известно о дисквалификации Гераскевича?
Гераскевич носил "шлем памяти" в честь 24 украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии. Он тренировался в нем, однако в МОК приняли решение запретить украинцу выступать с таким шлемом.
Владислав сообщил, что намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Эту информацию подтвердил и его отец Михаил Гераскевич.
Также после недопуска к стартам спортсмен заявил, что планирует выставить "шлем памяти" на аукцион. Средства, вырученные с продажи, он собирается направить на помощь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.