"Память не является нарушением": как украинцы реагируют на дисквалификацию Гераскевича

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич оказался в эпицентре громкого скандала. Парня дисквалифицировали из-за "шлема памяти", который он надевал на тренировках. Украинцы не остались в стороне и выражают поддержку скелетонисту, который потерял возможность представлять Украину.

24 Канал собрал слова поддержки от различных украинских деятелей в адрес спортсмена.

Как реагирует украинское общество?

16:42, 12 февраля Глава МИД Эстонии возмутился дисквалификацией МОК украинского скелетониста за "шлем памяти" Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти". Почтение памяти убитых в результате войны России – это не нарушение, это наш моральный долг. А когда за чествование наказывают, нейтральность превращается в соучастие,

– прокомментировал глава МИД Эстонии. 16:41, 12 февраля У Службе внешней разведки отметили, что украинский олимпиец Владислав Гераскевич напомнил миру о том, что нельзя уничтожить: цену свободы, память о загубленных человеческих судьбах и непоколебимую правду. 16:40, 12 февраля ГУР Украины также не осталось в стороне. Выражаем поддержку нашему принципиальному олимпийцу, который напомнил всему миру об убитых Россией украинских спортсменов, о военных преступлениях Москвы во время развязанной ею войны в Европе,

– говорится в сообщении с поддержкой спортсмена. 16:37, 12 февраля Президент Украины поддержал Владислава Гераскевича Глава государства выразил поддержку Владиславу Гераскевичу. Он поблагодарил его за позицию и напомнил, какая цена борьбы Украины за свободу. Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше чем иметь медали,

– написал Зеленский. 16:34, 12 февраля Местные власти также не остались в стороне Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал спортсмена и отметил, что украинских спортсменов так просто не сломать. Верим, что у нашего спортсмена будут еще не одни Олимпийские игры и не одни победы. Горжусь, что Владислав не отказался от своих принципов, не согласился изменить свой шлем, потому что действительно "есть вещи - важнее медалей",

– написал он. 16:33, 12 февраля Воины ВСУ поддержали спортсмена Воины ВСУ выступили в защиту украинского скелетониста, который оказался под давлением Международного олимпийского комитета из-за своего "шлема памяти". Военные запустили флешмоб "Память не является нарушением". 16:31, 12 февраля Гераскевич получит премию от monobank Владислав Гераскевич – достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. monobank объявляет премию Владиславу в размере 1 миллион гривен,

– украинский банкир, ИТ-предприниматель и соучредитель monobank Олег Гороховский. 16:29, 12 февраля Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что решение МОК по дисквалификации Владислава Гераскевича можно изучать как пример крайнего цинизма и фарисейства. Он добавил, что спортсмена наказали за изображение погибших украинских спортсменов – не за слова или обвинения, а за правду, которую в МОК и так знают, но предпочитают не называть вслух. 16:26, 12 февраля Военнослужащий ВСУ и адвокат Маси Найем поблагодарил отца спортсмена. Моя благодарность ему как отцу. И его ребенку за проукраинскую позицию, единственную правильную в этом случае,

– написал он. 16:21, 12 февраля Украинцы создают мемы Пользователи социальных сетей также присоединились к поддержке спортсмена. Появилось немало мемов, которые высвечивают МОК. 16:16, 12 февраля Основатель Ukraїner Богдан Логвиненко выразил поддержку Он назвал поступок Владислава Гераскевича ставший жестом достоинства, который многие в мире восприняли как непонятный или даже абсурдный. Логвиненко добавил, что в обществах, где достоинство не имеет ценности, подобные шаги выглядят диковинкой, а не принципиальной позицией. В мире без достоинства отказ от медали кажется абсурдом – именно поэтому такие общества и становятся фундаментом для тираний,

– написал он у себя на странице в фейсбуке.

Что известно о дисквалификации Гераскевича?