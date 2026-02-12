Укр Рус
12 февраля, 16:55
17

"Память не является нарушением": как украинцы реагируют на дисквалификацию Гераскевича

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Украинского спортсмена Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за "шлема памяти".
  • Украинцы выражают поддержку скелетонисту, который потерял возможность представлять страну.

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич оказался в эпицентре громкого скандала. Парня дисквалифицировали из-за "шлема памяти", который он надевал на тренировках. Украинцы не остались в стороне и выражают поддержку скелетонисту, который потерял возможность представлять Украину.

24 Канал собрал слова поддержки от различных украинских деятелей в адрес спортсмена.

Как реагирует украинское общество?

16:42, 12 февраля

Глава МИД Эстонии возмутился дисквалификацией МОК украинского скелетониста за "шлем памяти"

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти".

Почтение памяти убитых в результате войны России – это не нарушение, это наш моральный долг. А когда за чествование наказывают, нейтральность превращается в соучастие,
– прокомментировал глава МИД Эстонии.

16:41, 12 февраля

У Службе внешней разведки отметили, что украинский олимпиец Владислав Гераскевич напомнил миру о том, что нельзя уничтожить: цену свободы, память о загубленных человеческих судьбах и непоколебимую правду.

16:40, 12 февраля

ГУР Украины также не осталось в стороне.

Выражаем поддержку нашему принципиальному олимпийцу, который напомнил всему миру об убитых Россией украинских спортсменов, о военных преступлениях Москвы во время развязанной ею войны в Европе, 
– говорится в сообщении с поддержкой спортсмена.

16:37, 12 февраля

Президент Украины поддержал Владислава Гераскевича

Глава государства выразил поддержку Владиславу Гераскевичу. Он поблагодарил его за позицию и напомнил, какая цена борьбы Украины за свободу.

Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше чем иметь медали, 
– написал Зеленский.

16:34, 12 февраля

Местные власти также не остались в стороне

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал спортсмена и отметил, что украинских спортсменов так просто не сломать.

Верим, что у нашего спортсмена будут еще не одни Олимпийские игры и не одни победы. Горжусь, что Владислав не отказался от своих принципов, не согласился изменить свой шлем, потому что действительно "есть вещи - важнее медалей", 
– написал он.

16:33, 12 февраля

Воины ВСУ поддержали спортсмена

Воины ВСУ выступили в защиту украинского скелетониста, который оказался под давлением Международного олимпийского комитета из-за своего "шлема памяти". Военные запустили флешмоб "Память не является нарушением".

16:31, 12 февраля

Гераскевич получит премию от monobank

Владислав Гераскевич – достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. monobank объявляет премию Владиславу в размере 1 миллион гривен,
– украинский банкир, ИТ-предприниматель и соучредитель monobank Олег Гороховский.

16:29, 12 февраля

Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что решение МОК по дисквалификации Владислава Гераскевича можно изучать как пример крайнего цинизма и фарисейства.

Он добавил, что спортсмена наказали за изображение погибших украинских спортсменов – не за слова или обвинения, а за правду, которую в МОК и так знают, но предпочитают не называть вслух.

16:26, 12 февраля

Военнослужащий ВСУ и адвокат Маси Найем поблагодарил отца спортсмена.

Моя благодарность ему как отцу. И его ребенку за проукраинскую позицию, единственную правильную в этом случае, 
– написал он.

16:21, 12 февраля

Украинцы создают мемы

Пользователи социальных сетей также присоединились к поддержке спортсмена. Появилось немало мемов, которые высвечивают МОК.

16:16, 12 февраля

Основатель Ukraїner Богдан Логвиненко выразил поддержку

Он назвал поступок Владислава Гераскевича ставший жестом достоинства, который многие в мире восприняли как непонятный или даже абсурдный. Логвиненко добавил, что в обществах, где достоинство не имеет ценности, подобные шаги выглядят диковинкой, а не принципиальной позицией.

В мире без достоинства отказ от медали кажется абсурдом – именно поэтому такие общества и становятся фундаментом для тираний, 
– написал он у себя на странице в фейсбуке.

Что известно о дисквалификации Гераскевича?

  • Гераскевич носил "шлем памяти" в честь 24 украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии. Он тренировался в нем, однако в МОК приняли решение запретить украинцу выступать с таким шлемом.

  • Владислав сообщил, что намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Эту информацию подтвердил и его отец Михаил Гераскевич.

  • Также после недопуска к стартам спортсмен заявил, что планирует выставить "шлем памяти" на аукцион. Средства, вырученные с продажи, он собирается направить на помощь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.