"Пам'ять не є порушенням": як українці реагують на дискваліфікацію Гераскевича

Український спортсмен Владислав Гераскевич опинився у епіцентрі гучного скандалу. Хлопця дискваліфікували через "шолом пам'яті", який він вдягав на тренуваннях. Українці не залишилися осторонь та висловлюють підтримку скелетоністу, який втратив можливість представляти Україну.

24 Канал зібрав слова підтримки від різних українських діячів на адресу спортсмена.

Як реагує українське суспільство?

16:42, 12 лютого Глава МЗС Естонії обурився дискваліфікацією МОК українського скелетоніста за "шолом пам’яті" Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті". Вшанування пам'яті вбитих внаслідок війни Росії – це не порушення, це наш моральний обов'язок. А коли за вшанування карають, нейтральність перетворюється на співучасть,

– прокоментував очільник МЗС Естонії. 16:41, 12 лютого У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що український олімпієць Владислав Гераскевич нагадав світу про те, що не можна знищити: ціну свободи, пам'ять про загублені людські долі та непохитну правду. 16:40, 12 лютого ГУР України також не залишилось осторонь. Висловлюємо підтримку нашому принциповому олімпійцеві, який нагадав цілому світу про вбитих Росією українських спортсменів, про воєнні злочини Москви під час розв'язаної нею війни в Європі,

– йдеться у повідомленні з підтримкою спортсмена. 16:37, 12 лютого Президент України підтримав Владислава Гераскевича Глава держави висловив підтримку Владиславу Гераскевичу. Він подякував йому за позицію та нагадав, яка ціна боротьби України за свободу. Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі,

– написав Зеленський. 16:34, 12 лютого Місцева влада також не залишилась осторонь Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав спортсмена та зазначив, що українських спортсменів так просто не зламати. Віримо, що у нашого спортсмена будуть ще не одні Олімпійські ігри і не одні перемоги. Пишаюсь, що Владислав не відмовився від своїх принципів, не погодився змінити свій шолом, бо справді "є речі - важливіші за медалі",

– написав він. 16:33, 12 лютого Воїни ЗСУ підтримали спортсмена Воїни ЗСУ виступили на захист українського скелетоніста, який опинився під тиском Міжнародного олімпійського комітету через свій "шолом пам'яті". Військові запустили флешмоб "Пам'ять не є порушенням". 16:31, 12 лютого Гераскевич отримає премію від monobank Владислав Гераскевич – гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. monobank оголошує премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень,

– український банкір, ІТ-підприємець та співзасновник monobank Олег Гороховський. 16:29, 12 лютого Начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що рішення МОК щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича можна вивчати як приклад крайнього цинізму та фарисейства. Він додав, що спортсмена покарали за зображення загиблих українських спортсменів – не за слова чи звинувачення, а за правду, яку в МОК і так знають, але воліють не називати вголос. 16:26, 12 лютого Військовослужбовець ЗСУ та адвокат Масі Найєм подякував батькові спортсмена. Моя подяка йому як батьку. І його дитині за проукраїнську позицію, єдину правильну в цьому випадку,

– написав він. 16:21, 12 лютого Українці створюють меми Користувачі соціальних мереж також долучилися до підтримки спортсмена. З'явилося чимало мемів, які висвіюють МОК. 16:16, 12 лютого Засновник Ukraїner Богдан Логвиненко висловив підтримку Він назвав вчинок Владислава Гераскевича став жестом гідності, який багато хто у світі сприйняв як незрозумілий або навіть абсурдний. Логвиненко додав, що у суспільствах, де гідність не має цінності, подібні кроки виглядають дивиною, а не принциповою позицією. У світі без гідності відмова від медалі здається абсурдом – саме тому такі суспільства й стають фундаментом для тираній,

– написав він у себе на сторінці у фейсбуці.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?