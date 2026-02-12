"Пам'ять не є порушенням": як українці реагують на дискваліфікацію Гераскевича
- Українського спортсмена Владислава Гераскевича дискваліфікували через "шолом пам'яті".
- Українці висловлюють підтримку скелетоністу, який втратив можливість представляти країну.
Український спортсмен Владислав Гераскевич опинився у епіцентрі гучного скандалу. Хлопця дискваліфікували через "шолом пам'яті", який він вдягав на тренуваннях. Українці не залишилися осторонь та висловлюють підтримку скелетоністу, який втратив можливість представляти Україну.
24 Канал зібрав слова підтримки від різних українських діячів на адресу спортсмена.
Як реагує українське суспільство?
Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті". Вшанування пам'яті вбитих внаслідок війни Росії – це не порушення, це наш моральний обов'язок. А коли за вшанування карають, нейтральність перетворюється на співучасть, У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що український олімпієць Владислав Гераскевич нагадав світу про те, що не можна знищити: ціну свободи, пам'ять про загублені людські долі та непохитну правду. ГУР України також не залишилось осторонь. Висловлюємо підтримку нашому принциповому олімпійцеві, який нагадав цілому світу про вбитих Росією українських спортсменів, про воєнні злочини Москви під час розв'язаної нею війни в Європі, Глава держави висловив підтримку Владиславу Гераскевичу. Він подякував йому за позицію та нагадав, яка ціна боротьби України за свободу. Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі, Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав спортсмена та зазначив, що українських спортсменів так просто не зламати. Віримо, що у нашого спортсмена будуть ще не одні Олімпійські ігри і не одні перемоги. Пишаюсь, що Владислав не відмовився від своїх принципів, не погодився змінити свій шолом, бо справді "є речі - важливіші за медалі", Воїни ЗСУ виступили на захист українського скелетоніста, який опинився під тиском Міжнародного олімпійського комітету через свій "шолом пам'яті". Військові запустили флешмоб "Пам'ять не є порушенням". Владислав Гераскевич – гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. monobank оголошує премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень, Начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що рішення МОК щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича можна вивчати як приклад крайнього цинізму та фарисейства. Він додав, що спортсмена покарали за зображення загиблих українських спортсменів – не за слова чи звинувачення, а за правду, яку в МОК і так знають, але воліють не називати вголос. Військовослужбовець ЗСУ та адвокат Масі Найєм подякував батькові спортсмена. Моя подяка йому як батьку. І його дитині за проукраїнську позицію, єдину правильну в цьому випадку, Користувачі соціальних мереж також долучилися до підтримки спортсмена. З'явилося чимало мемів, які висвіюють МОК. Він назвав вчинок Владислава Гераскевича став жестом гідності, який багато хто у світі сприйняв як незрозумілий або навіть абсурдний. Логвиненко додав, що у суспільствах, де гідність не має цінності, подібні кроки виглядають дивиною, а не принциповою позицією. У світі без гідності відмова від медалі здається абсурдом – саме тому такі суспільства й стають фундаментом для тираній,
Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?
Гераскевич носив "шолом пам’яті" на честь 24 українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Він тренувався в ньому, однак у МОК ухвалили рішення заборонити українцеві виступати з таким шоломом.
Владислав повідомив, що має намір оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Цю інформацію підтвердив і його батько Михайло Гераскевич.
Також після недопуску до стартів спортсмен заявив, що планує виставити "шолом пам'яті" на аукціон. Кошти, виручені з продажу, він збирається спрямувати на допомогу українцям, які постраждали від війни з Росією.