Службе безопасности Украины удается на ранних стадиях успешно противодействовать российскому плану "Диверсионный шум". Он предусматривает масштабирование терактов и взрывов по всей территории нашей страны.

Этот план лично одобрил Путин в конце 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы СБУ Василия Малюка в эфире телемарафона.

Как СБУ противостоит российским терактам?

Малюк рассказал, что российский план начинался с поджогов обычных автомобилей, потом начались применения самодельных взрывных устройств.

Эти диверсионные действия врага удается очень эффективно предотвращать. Почти 80% таких проявлений раскрывают на опережение.

Здесь очень важную роль играет институт двойной агентуры. Враг свято верит, что есть источник, а на самом деле – это наши патриотически настроенные граждане. У нас над каждым регионом создан агентурный "колпак". Он дает возможность контролировать ситуацию и своевременно задерживать вражеских приспешников,

– рассказал Василий Малюк.

В общем контрразведка СБУ с начала полномасштабного вторжения разоблачила 118 агентурных сетей России. Среди них те, которые получали данные о Силах обороны Украины, готовили удары, готовили покушение на Зеленского.

Какие сроки получают предатели?

Сейчас уже объявлено более 3,5 тысяч подозрений в госизмене, также более 1 тысячи приговоров. Предателям в среднем дают 12 – 13 лет заключения, но есть и пожизненные сроки.

Борьба с российскими агентурными сетями находится на личном контроле президента Украины.

Отдельное важное направление для СБУ – самоочищение от российского влияния. В частности, Зеленский лично контролировал расследование дел, где фигурируют Дмитрий Козюра и Олег Кулинич.

Козюра – действительно топовая крыса. Мы долго его документировали, в процессе этого нами реализовано 14 эпизодов передачи дезинформации врагу. То есть, мы контролируемо давали ему информацию, которую он передал на ту сторону. И в ФСБ в ладоши хлопали: думали, что они добыли какие-то топовые данные. На деле мы их вводили в заблуждение. На определенном этапе уже все дошло до своего логического завершения и было принято решение его задерживать. По Кулиничу – тоже сидит, заключенный. Наша контрразведка, наше следствие работают эффективно, и я им за это попутно благодарю,

– добавил глава СБУ.

Как СБУ сотрудничает с западными коллегами?

СБУ активно сотрудничает с западными коллегами. Это позволяет нейтрализовать российские ИПСО.

В частности, совместными действиями удалось ликвидировать организацию "Voice of Europe", которую создал Виктор Медведчук и бывший гендиректор 112 Канала Артем Марчевский. Также был задержан и передан в Украину пропагандист Кирилл Молчанов.

Я прежде всего благодарю контрразведывательным подразделениям Чехии, с которыми мы вместе, совместно с нашим подразделением ДЗНД и нашим следствием, сумели эту организацию задокументировать. По результатам на этих лиц наложили санкции, а эту всю "лавочку" – накрыли. Относительно Молчанова, то это была интересная контрразведывательная и оперативная комбинация. Он выезжал на территорию Европы из России, выполняя задание пятой службы ФСБ, и должен был там организовывать определенные антиукраинские митинги. Мы с польскими коллегами реализовали вполне законную конструкцию и уже в пункте пропуска на территории Украины ему объявили о подозрении,

– рассказал Малюк.

Он отметил, что за 2024 год россияне потратили на информационную войну против Украины 4,6 миллиарда долларов.

Также Россия имеет 19 институтов, которые имеют целью информационно влиять на украинцев.