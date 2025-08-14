Службі безпеки України вдається на ранніх стадіях успішно протидіяти російському плану "Диверсійний шум". Він передбачає масштабування терактів та вибухів по усій території нашої країни.

Цей план особисто схвалив Путін наприкінці 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка в ефірі телемарафону.

Як СБУ протистоїть російським терактам?

Малюк розповів, що російський план починався з підпалів звичайних автівок, потім почалися застосування саморобних вибухових пристроїв.

Цим диверсійним діям ворога вдається дуже ефективно запобігати. Майже 80% таких проявів розкривають на випередження.

Тут дуже важливу роль грає інститут подвійної агентури. Ворог свято вірить, що є джерело, а насправді – це наші патріотично налаштовані громадяни. У нас над кожним регіоном створений агентурний "ковпак". Він дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно затримувати ворожих поплічників,

– розповів Василь Малюк.

Загалом контррозвідка СБУ з початку повномасштабного вторгнення викрила 118 агентурних мереж Росії. Серед них ті, які здобували дані про Сили оборони України, готували удари, готували замах на Зеленського.

Які терміни отримують зрадники?

Наразі уже оголошено понад 3,5 тисячі підозр у держзраді, також є понад 1 тисяча вироків. Зрадникам у середньому дають 12 – 13 років ув'язнення, але є і довічні терміни.

Боротьба з російськими агентурними мережами перебуває на особистому контролі президента України.

Окремий важливий напрям для СБУ – самоочищення від російського впливу. Зокрема, Зеленський особисто контролював розслідування справ, де фігурують Дмитро Козюра та Олег Кулініч.

Козюра – дійсно топовий щур. Ми довго його документували, в процесі цього нами реалізовано 14 епізодів передачі дезінформації ворогу. Тобто, ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передав на ту сторону. І в ФСБ у долоні плескали: думали, що вони здобули якісь топові дані. На ділі ми їх вводили в оману. На певному етапі вже все дійшло до свого логічного завершення і було прийнято рішення його затримувати. Щодо Кулініча – теж сидить, ув'язнений. Наша контррозвідка, наше слідство працюють ефективно, і я їм за це принагідно дякую,

– додав голова СБУ.

Як СБУ співпрацює із західними колегами?

СБУ активно співпрацює із західними колегами. Це дозволяє нейтралізовувати російські ІПСО.

Зокрема, спільними діями вдалося ліквідувати організацію "Voice of Europe", яку створив Віктор Медведчук та колишній гендиректор 112 Каналу Артем Марчевський. Також було затримано й передано в Україну пропагандиста Кирила Молчанова.

Я насамперед дякую контррозвідувальним підрозділам Чехії, з якими ми разом, спільно з нашим підрозділом ДЗНД і нашим слідством, зуміли цю організацію задокументувати. За результатами на цих осіб наклали санкції, а цю всю "лавочку" – накрили. Щодо Молчанова, то це була цікава контррозвідувальна і оперативна комбінація. Він виїжджав на територію Європи з Росії, виконуючи завдання п'ятої служби ФСБ, і мав там організовувати певні антиукраїнські мітинги. Ми з польськими колегами реалізували цілком законну конструкцію і вже в пункті пропуску на території України йому оголосили про підозру,

– розповів Малюк.

Він зауважив, що за 2024 рік росіяни витратили на інформаційну війну проти України 4,6 мільярда доларів.

Також Росія має 19 інституцій, які мають на меті інформаційно впливати на українців.