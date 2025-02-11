Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Sunday Times. Колишній очільник Кримського департаменту СБУ Олег Кулініч, якого обвинувачують у держзраді, у 2018 – 2019 роках співпрацював з американським адвокатом Маркусом Коеном, екслобістом президента України Володимира Зеленського.

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Кулініч працював на ФСБ і допомагав підготувати вторгнення Росії

За даними The Sunday Times, російські агенти змогли створити для Кулініча роль консультанта у передвиборчій команді Зеленського.

Кулініч був найціннішим агентом ФСБ Росії в Україні. Його діяльність можна порівняти з діяльністю Кіма Філбі, який знищив MI6 зсередини. Його посада дозволила йому отримати доступ до життєво важливих секретних даних про обороноздатність,

– сказав виданню високопоставлений український контррозвідник.

Після перемоги Зеленського на виборах його призначили головою Кримського управління СБУ, що дало йому доступ до критично важливої інформації щодо обороноздатності України.

Кулінічу вдалося дестабілізувати роботу цього управління СБУ. Він знищив контррозвідувальну роботу. У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, на яких виявляв слабкі місця в обороні України,

– заявив офіцер СБУ.

Він збирав інформацію про пересування президента України та передавав її російським спецслужбам. За даними прокуратури, Кулініч був обізнаний про плани Росії щодо вторгнення з Криму, але активно перешкоджав донесенню цієї інформації до Києва.

Зокрема, під час перших годин вторгнення він заблокував спроби керівництва СБУ отримати реальну ситуацію з регіону, вивіз співробітників до інших областей та навіть забирав у них зброю.

Ці дії викликали підозри серед колег, зокрема, офіцера контррозвідки Василя Малюка, який помітив, що Кулініч подорожував за кордон разом із Володимиром Сівковичем, фігурантом справи, якого українська розвідка підозрювала в зв'язках з російськими спецслужбами.

16 липня 2022 року Кулініч був затриманий за обвинуваченням у передаванні державної таємниці Росії. Під час обшуків у його квартирі та вилучених даних з комп'ютера в Москві були знайдені докази, що підтверджують його зв'язки з російськими спецслужбами, включаючи фотографії з Сівковичем та іншими підозрюваними в шпіонажі.

Кулініч та Сівкович заперечують співпрацю з ФСБ, але прокурори стверджують, що їхня діяльність була частиною масштабної російської розвідувальної операції в Україні.