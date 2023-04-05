Зауважимо, що Олега Кулініча затримали 16 липня минулого року. Його звинуватили в державній зраді та створенні злочинної організації.

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ДБР завершило розслідування щодо держзради Кулініча

16 липня 2022 року ДБР спільно з СБУ провели спецоперацію по затриманню Олега Кулініча, який таємно працював на Росію. Йому оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває й досі.

Обшук ДБР у квартирі Кулініча: дивіться відео

Проводячи розслідування, працівники Державного бюро розслідувань знайшли нові докази провини колишнього полковника СБУ. До наявних звинувачень також додалися такі:

Самовільне залишення місця служби, вчинене військовослужбовцем під час воєнного стану;

заволодіння зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем за попередньою змовою з групою осіб;

незаконне зберігання вогнепальної зброї без спеціального дозволу на це та інші.

"Котигорошко" Кулініч співпрацював з російською ФСБ

Слідчі встановили, що Олег Кулініч був завербований російською ФСБ і працював в інтересах ворога. Йому дали псевдонім "Котигорошко".

За завданням ФСБ Росії ексзаступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, в минулому офіцер КДБ СРСР, та колишній глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий "політичний офіс" для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві,

– пояснили у ДБР.

Як виявилося, Сівкович контролює в Україні низку фірм та підприємств завдяки своїм довіреним особам. Так, він сприяє роботі членів створеної злочинної організації та фінансує тих, хто погоджується співпрацювати з ними.

Водночас Олег Кулініч був довіреною особою Сівковича. Що робив "Котигорошко":

Впроваджував "своїх людей" у державні та правоохоронні органи;

сумлінно виконував вказівки "кураторів";

активно співпрацював з так званим "політичним офісом";

проводив розвідувально-підривну діяльність проти України;

шпигував;

підбурював громадян України до державної зради.

Кулініч заздалегідь знав про план Росії напасти з Криму на материкову Україну

Олег Кулініч знав про наміри росіян напасти на материкову частину України з території тимчасово окупованого Криму. Втім, спеціально приховав цю інформацію від українського керівництва і, щобільше, заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до Центрального управління СБУ.

У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ,

– зазначили у повідомленні.

В одній з квартир посадовця правоохоронці знайшли сховок зі зброєю та документи часів проходження служби в КДБ СРСР. Як зазначили у повідомленні, справа Кулініча – лише один епізод протиправної діяльності російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації в Україні. Правоохоронці вже знешкодили значну частину "сітки" агресора і продовжують це робити.

До слова, раніше 24 Канал розповідав, як СБУ проникла в російську ФСБ, щоб викрити "крота". У ході спецоперації агентам вдалося отримати всі необхідні файли з доказами про зраду Кулініча.