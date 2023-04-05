Отметим, что Олег Кулинич был задержан 16 июля прошлого года. Его обвинили в государственной измене и создании преступной организации.

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ГБР завершило расследование в отношении госизмены Кулинича

16 июля 2022 года ГБР совместно с СБУ провели спецоперацию по задержанию Олега Кулинича, тайно работавшего на Россию. Ему объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, где он находится до сих пор.

Обыск ГБР в квартире Кулинича: смотрите видео

Проводя расследование, сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили новые доказательства вины бывшего полковника СБУ. К имеющимся обвинениям также добавились следующие:

Самовольное оставление места службы, совершенное военнослужащим во время военного положения;

завладение оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору с группой лиц;

незаконное хранение огнестрельного оружия без специального разрешения на это и другое.

"Котигорошко" Кулинич сотрудничал с российской ФСБ

Следователи установили, что Олег Кулинич был завербован российским ФСБ и работал в интересах врага. Ему дали псевдоним "Котигорошко".

По заданию ФСБ России экс-заместитель Секретаря СНБО Владимир Сивкович, в прошлом офицер КГБ СССР, и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, с 2014 года скрывающиеся от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе,

– объяснили в ГБР.

Как оказалось, Сивкович контролирует в Украине ряд фирм и предприятий, благодаря своим доверенным лицам. Так, он способствует работе членов созданной преступной организации и финансирует тех, кто соглашается сотрудничать с ними.

В то же время Олег Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Что делал "Котигорошко":

Вводил "своих людей" в государственные и правоохранительные органы;

добросовестно выполнял указания "кураторов";

активно сотрудничал с так называемым "политическим офисом";

проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины;

шпионил;

подстрекал граждан Украины к государственной измене.

Кулинич заранее знал о плане России напасть из Крыма на материковую Украину

Олег Кулинич знал о намерениях россиян напасть на материковую часть Украины с территории временно оккупированного Крыма. Впрочем, специально скрыл эту информацию от украинского руководства и, более того, запретил отправлять любую документацию по этому поводу в Центральное управление СБУ.

В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ,

– отметили в сообщении.

В одной из квартир чиновника правоохранители нашли тайник с оружием и документы времен прохождения службы в КГБ СССР. Как отметили в сообщении, дело Кулинича – лишь один эпизод противоправной деятельности российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. Правоохранители уже обезвредили значительную часть "сетки" агрессора и продолжают это делать.

К слову, ранее 24 Канал рассказывал, как СБУ проникла в российскую ФСБ, чтобы разоблачить "крота". В ходе спецоперации агентам удалось получить все необходимые файлы с доказательствами об измене Кулинича.