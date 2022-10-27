По словам главы СБУ Василия Малюка, спецслужба делает большой упор на самоочищении своих рядов, особенно в условиях войны.
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Кто задержал "крота"
Противодействие спецслужбам России и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из основных направлений работы спецслужбы.
Если не обнаружить этих крыс на нашем борту, то все наши дальнейшие операции по отношению к врагу обречены на провал,
– сказал Малюк.
Говоря об операции по разоблачению и задержанию Кулинича, глава СБУ отметил, что он задерживал "крота" лично.
По его словам, работники СБУ провели "беспрецедентную филигранную разработку и дальнейшую реализацию", осуществили агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. В ходе спецоперации агенты добыли все файлы с доказательствами об измене Кулинича.
Документы подтверждают, что он реально докладывал в Москву секретную информацию о ситуации в нашей стране и в службе. В то же время Малюк не стал пока разглашать деталей, отметив, что идет следствие.
Задержание Кулинича: ход событий
- СБУ задержала бывшего начальника спецслужбы в Крыму Олега Кулинича 16 июля. Фигуранта уголовного дела в госизмене президент Владимир Зеленский уволил в марте 2022 года.
- Президент рассказал, что 17 июля ему доложили о результатах очередной операции против работавших на Россию преступников. По его словам, все преступления задокументировали, он за все ответит.
- В ДБР раскрыли детали задержания коллаборанта. Отмечается, что экс-руководитель представительства СБУ временно оккупированного полуострова сотрудничал со спецслужбами России и передавал им тайные данные.
- Суд отправил под стражу эксглаву правления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Под стражей Кулинич пробудет, по меньшей мере, до 13 сентября 2022 года.
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