Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что всех коллаборантов обязательно накажут.

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Все преступления Кулинича – задокументированы

Зеленский рассказал, что 17 июля ему доложили о результатах очередной операции против преступников, работавших на россию. Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали бывшего руководителя Главного управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, это решение было совершенно оправданным. Собрано достаточно доказательств для сообщения этому лицу о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы,

– подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что всему, что делал Кулинич в течение месяцев войны и раньше, дадут надлежащую юридическую оценку.

"Так же будут отвечать и все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, работавшей в интересах российской федерации. Речь идет о передаче врагу тайной информации и других фактах сотрудничества с российскими спецслужбами", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто участвовал в этой операции, ведь ее действительно можно назвать самоочищением.

Любопытно! Фигуранта уголовного дела в госизмене Олега Кулинича уволили с должности указом президента от 2 марта 2022 года. Следователи установили, что в 2014 году он предал военную присягу и перешел на сторону россиян, когда они оккупировали Крым. Экс-главе СБУ грозит до 15 лет в тюрьме.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Стоит посмотреть – бывшего руководителя СБУ в Крыму Олега Кулинича задержали: видео