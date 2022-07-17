Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що усіх колаборантів обов'язково покарають.

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Усі злочини Кулінича – задокументовані

Зеленський розповів, що 17 липня йому доповіли про результати чергової операції проти злочинців, які працювали на росію. Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали колишнього керівника Головного управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулінича.

Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовані,

– наголосив президент.

Глава держави додав, що всьому, що робив Кулінич протягом місяців війни та раніше, дадуть належну юридичну оцінку.

"Так само відповідатимуть і всі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах російської федерації. Йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами", – зазначив Зеленський.

Президент подякував усім, хто брав участь у цій операції, адже її й справді можна назвати самоочищенням.

Цікаво! Фігуранта кримінальної справи у держзраді Олега Кулінича звільнили з посади указом президента від 2 березня 2022 року. Слідчі встановили, що у 2014 році він зрадив військовій присязі та перейшов на бік росіян, коли вони окупували Крим. Наразі ексочільнику СБУ загрожує до 15 років у в'язниці.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Варто подивитися – колишнього керівника СБУ в Криму Олега Кулінича затримали: відео