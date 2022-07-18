Под стражей Кулинич пробудет, по меньшей мере, до 13 сентября 2022 года. Накануне его задержали сотрудники ДБР .

Обратите внимание Все преступления задокументированы, он за все ответит, – Зеленский об экс-начальнике СБУ в Крыму

Кулиничу объявили подозрение по 3 статьям

Следователи ДБР объявили экс-начальнику управления СБУ в Крыму подозрение сразу по 3 статьям:

государственная измена;

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

посредничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.