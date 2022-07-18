Під вартою Кулініч пробуде щонайменше до 13 вересня 2022 року. Напередодні його затримали співробітники ДБР.

Зауважте Усі злочини задокументовані, він за все відповість, – Зеленський про ексначальника СБУ в Криму

Кулінічу оголосили підозру за 3 статтями

Слідчі ДБР оголосили ексголові управління СБУ в Криму підозру одразу за 3 статтями:

державна зрада;

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

посередництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю.

За даними слідства, Кулініч співпрацював з російською фсб. Він передавав ворогу розвідувальну інформацію і в тому числі ту, яка була державною таємницею.