Как рассказали в пресс-службе ГБР, удалось обнаружить еще один состав на Днепропетровщине.
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Там злоумышленники прятали ворованную продукцию:
- сгущенное молоко,
- консервированные фрукты и овощи,
- крупы,
- макароны,
- соки,
- тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.
Государственное бюро расследований прилагает максимум усилий, чтобы каждый, кто в условиях военного положения решил нажиться на обеспечении ВСУ, понес суровое и справедливое наказание,
– отметили в ГБР.
Какое наказание светит злоумышленникам
В рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением поставлено в известность о подозрении:
- главному бухгалтеру логистического центра,
- трем экспедиторам,
- заведующему составом и главному менеджеру.
Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме. Часть изъятых продуктов будет передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.
На Днепропетровщине нашли подпольный склад с ворованными продуктами / Фото ГБР
Что этому предшествовало
- В январе 2023 года работники ГБР разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных Сил Украины.
- В ходе масштабной спецоперации ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ провело около 70 обысков.
- В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 миллиона гривен наличными в разной валюте.
Следует упомянуть и об организации на Киевщине, которая разворовывала гуманитарную помощь. На эту тему напомним, что детективы НАБУ подозревают в распиле гуманитарки высокопоставленных чиновников Запорожской ОВА. Однако известно, что недавно фигурантка этого дела Злата Некрасова спокойно уехала за границу, чтобы в Таиланде отпраздновать Новый год Чиновница является заместителем главы областной военной администрации.