В пятницу, 31 марта, Государственное бюро расследований заподозрило в халатности военнослужащего, из-за которого, вероятно, украинская армия потеряла 89 тонн авиационного топлива. В случае доказывания вины ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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Не проверил герметичность резервуаров
Как пишут силовики, в обязанностях воина было обеспечение хранения горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Однако, по всей видимости, он ненадлежаще отнесся к выполнению своей работы, ведь из резервуаров вытекло топливо, стоимость которого можно оценить в шесть с половиной миллионов гривен.
В августе 2022 года военнослужащий не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 миллиона гривен,
– говорится в сообщении ДБР.
Кроме того, отмечено, что процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
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Правоохранители работают: резонансные дела
- В Государственном бюро расследований не так давно сообщали, что задержали основателя и директора известной столичной сети военных магазинов, которые, вероятно, наживавшихся на гуманитарной помощи, продавая ее. Им угрожаю лишение свободы на срок до 7 лет.
- Также сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила руководительницу Житомирской таможни, которая, по всей видимости, организовала коррупционную схему, по которой собирала деньги с местных бизнесменов. Ее могут отправить за решетку на срок от 5 до 10 лет.