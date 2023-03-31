​У п'ятницю, 31 березня, Державне бюро розслідувань запідозрило у недбалості військовослужбовця, через якого, ймовірно, українська армія втратила 89 тонн авіаційного палива. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.

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Не перевірив герметичність резервуарів

Як пишуть силовики, в обов'язках воїна було забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів в одній з військових частин. Однак, вочевидь, він неналежно поставився до виконання своєї роботи, адже з резервуарів витекло паливо, вартість якого можна оцінити у шість з половиною мільйонів гривень.

У серпні 2022 року військовослужбовець не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні ДБР.

Окрім того, там зазначено, що процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Зверніть увагу! Військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Покарання передбачає до 8 років позбавлення волі.

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