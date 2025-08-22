Пока идет обсуждение, где могла бы пройти встреча Зеленского и Путина для мирного урегулирования войны, Россия продолжает наносить удары по Украине. Одновременно с этим российская армия давит на фронте.

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил такие действия России тем, что она пытается по максимуму использовать окно возможностей, которое сейчас открыто. Ведь США отсрочили введение санкций, ожидают переговоров и очный разговор президента Украины и главы Кремля.

Россия и Украина формируют позицию для переговоров

Стоит дождаться конца августа. Это, как отметил военнослужащий, своеобразный дедлайн. Трамп хочет увидеть, что будет делать Путин, встретится ли он с Зеленским. От этого будут зависеть дальнейшие действия американского лидера.

Эта условная милость Трампа, которую себе нарисовали в Кремле, может очень легко смениться на гнев. Зная эмоциональность американского президента, по убеждению Мусиенко, это произойдет очень резко и быстро. Но пока продолжается очередной акт этой пьесы и обсуждается, где может состояться встреча Зеленского и Путина, и будет ли она вообще, он выразил сомнения, что со стороны США будут резкие действия в сторону России.

"Россия четко дала понять, что не пойдет на прекращение огня. Очевидно этот месседж прозвучал, поскольку это обсуждалось во время визита президента Украины в США. Даже изображая свое участие в переговорном процессе, создавая иллюзию, не надо воспринимать это как равнозначное тому, что Россия будет прекращать обстрелы. Совсем нет, даже наоборот", – озвучил Мусиенко.

Потому что вероятнее, по мнению военнослужащего, индикатором того, что Путин будет готов к возможным решениям в ближайшее время, станет усиление интенсивности боевых действий. Российский диктатор понимает, что может потерять время, а ему за этот период надо достичь успехов.

Враг хочет достичь в первую очередь результатов на фронте, его интересует попытка захвата Донецкой области. Кроме того, Россия хочет давить на Украину ракетно-дронными атаками. Таким образом она думает, что формирует для себя переговорную позицию,

– объяснил Мусиенко.

В свою очередь Украина, нанося удары по военным объектам России, не давая противнику реализовать планы, которые он задумал на поле боя, тоже формирует свою позицию на переговорах, позицию силы. Это, как отметил военнослужащий, делается для того, чтобы у украинской стороны были так называемые карты на руках.

На какой стадии переговорный процесс: