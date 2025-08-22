Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Смотрите также Трамп вечером выступит с новым заявлением из Овального кабинета

Почему мирное урегулирование войны в Украине под вопросом?

Президент США Дональд Трамп, который еще недавно был уверен в быстром достижении мира, не смог оправдать свои надежды на проведенных переговорах с Путиным и Зеленским. Сейчас же он признал, что Украина не победит без ударов по России.

Попытки организовать трехстороннюю встречу пока не могут воплотить в действительность, а идею миротворцев отверг Кремль. Экс-помощники Трампа отмечают, что он действует импульсивно, полагаясь на личные связи, особенно с Путиным. В свою очередь российский диктатор играет на долгую перспективу, рассчитывая на преимущество России на фронте.