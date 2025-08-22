Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публичное расписание Дональда Трампа.
Когда именно Трамп будет объявлять новое заявление?
В расписании американского президента указано, что его выступление запланировано на 12:00 по североамериканскому восточному летнему времени (19:00 по киевскому времени). Это заявление глава Белого дома должен произнести из Овального кабинета.
Сейчас в Белом доме не указали, на какую именно тему будет делать заявление Трамп.
Какие заявления Дональд Трамп делал недавно по Украине и войне?
Дональд Трамп в интервью для радиошоу Тодда Старнеса заявил, что Владимир Зеленский борется в Украине ради мира. В то же время американский президент признал, что война, которую начала Россия, является очень тяжелой.
Также Трамп отмечал, что в течение двух недель мир узнает, удастся ли достичь мира. Если этого не произойдет, то, по словам президента, возможно, придется "выбрать другой путь" коммуникации с Россией.
Интересно, что глава Белого дома также раскритиковал предыдущего президента Джо Байдена за запрет Украине использовать американское оружие для ударов вглубь России. Кроме того, он снова подчеркнул, что "война России против Украины не началась бы, если бы я был президентом", и намекнул на "интересные времена" впереди.