Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в интервью для радиошоу Тодда Старнеса.
Что Трамп сказал о Зеленском и войне в Украине?
Дональд Трамп в радиошоу снова похвалил Владимира Зеленского за то, что тот надел костюм на встрече в Белом доме, которая состоялась 18 августа.
Ведущий Тодд Старнес иронично отметил, что "за деньги, что мы прислали украинцам Зеленский мог бы приобрести костюм в JC Penney" (американская розничная сеть одежды и обуви – 24 Канал).
На это американский лидер ответил, что украинский президент хорошо выглядел.
Да, он хорошо выглядел. Он очень хорошо оделся. Он там борется. Это тяжелая война,
– сказал Трамп.
Почему для Белого дома был важен вид Зеленского на встрече?
СМИ писали, что еще перед встречей 18 августа в Белом доме спрашивали украинскую сторону, в чем будет одет Владимир Зеленский, и приедет ли он к президенту США в костюме. На это дизайнеры главы Украины ответили, что Зеленский будет в пиджаке, но все же оставит милитари стиль, поскольку он является лидером страны, находящейся в войне.
По прибытии в Белый дом Дональд Трампа, когда встречал Владимира Зеленского из машины, сразу обратил внимание на внешний вид президента Украины, и похвалил его за костюм.
Интересно, что во время этой встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете присутствовал журналист Брайан Гленн, который во время прошлого визита украинского лидера в Вашингтон упрекал его за отсутствие костюма. На этот раз медийщик извинился у президента Украины за прошлый вопрос, почему тот без костюма, и сказал, что он хорошо выглядит.
Стоит отметить, что во время предыдущего визита Владимира Зеленского в США в конце февраля 2025 года предметом жаркой дискуссии среди американских чиновников стал внешний вид украинского лидера. Некоторые из протрамповских журналистов считали, что тот факт, что Зеленский не надел костюм на встречу с президентом США, это "неуважение к достоинству офиса".