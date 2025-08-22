Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публічний розклад Дональда Трампа.
До теми Я вийду сьогодні ввечері, – Трамп заявив, що патрулюватиме Вашингтон разом з Нацгвардією
Коли саме Трамп буде оголошувати нову заяву?
У розкладі американського президента вказано, що його виступ запланований на 12:00 за північноамериканським східним літнім часом (19:00 за київським часом). Цю заяву глава Білого дому має виголосити з Овального кабінету.
Наразі у Білому домі не вказали, на яку саме тему робитиме заяву Трамп.
Які заяви Дональд Трамп робив нещодавно щодо України та війни?
Дональд Трамп в інтерв'ю для радіошоу Тодда Старнеса заявив, що Володимир Зеленський бореться в Україні заради миру. Водночас американський президент визнав, що війна, яку розпочала Росія, є дуже важкою.
Також Трамп зазначав, що протягом двох тижнів світ дізнається, чи вдасться досягти миру. Якщо цього не станеться, то, за словами президента, можливо, доведеться "обрати інший шлях" комунікації з Росією.
Цікаво, що глава Білого дому також розкритикував попереднього президента Джо Байдена за заборону Україні використовувати американську зброю для ударів углиб Росії. Окрім того, він знову наголосив, що "війна Росії проти України не почалася б, якби я був президентом", і натякнув на "цікаві часи" попереду.