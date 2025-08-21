Про це Трамп сказав в інтерв'ю на радіошоу Тодда Старнса, повідомляє 24 Канал.

Трамп планує патрулювати Вашингтон: що відомо?

Американський лідер заявив, що збирається "вийти кудись" сьогодні ввечері. Додав, що "збереже це в таємниці".

Тільки ти знаєш, ти та твої численні слухачі. У тебе чудове шоу. До речі, у тебе дуже успішне шоу, якщо ти ще не чув. Але я збираюся вийти сьогодні ввечері, я думаю, з поліцією, з військовими, звичайно. Тож ми збираємося виконати свою роботу,

– сказав Трамп.

Також похвалив американських нацгвардійців. Заявив, що вони роблять "фантастичну справу".

Що цьому передувало?