Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа.

До яких заходів вдався Дональд Трамп?

Дональд Трамп заявив, що розпочне "наводити порядок" з Вашингтона, а після цього піде далі.

Я офіційно застосовую статтю 740 Закону про самоврядування Округу Колумбія і передаю поліцію столичного округу під прямий федеральний контроль,

– наголосив американський лідер.

Довідка. За даними CNN, закон про самоврядування 1973 року дозволяє президентові взяти під контроль міську поліцію на 48 годин, якщо він "вирішить, що існують особливі обставини надзвичайного характеру", що потребує використання департаменту у федеральних цілях.

Водночас Трамп може зберегти контроль над департаментом на більш тривалий термін, повідомивши про це голів та старших членів комітетів Конгресу, які займаються законодавчими питаннями стосовно округу Колумбія.

Президент США вже заявив, що планує продовжити федеральний контроль і офіційно повідомить про це відповідні органи.

Я надішлю необхідні повідомлення до Конгресу та меру,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, перед цим президент США вже заявляв про плани переселити безпритульних з Вашингтона у віддалені райони та посилити боротьбу зі злочинністю. За словами самого Трампа, він збирається зробити столицю "безпечнішою і красивішою ніж будь-коли раніше".