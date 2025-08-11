Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа.

К каким мерам прибегнул Дональд Трамп?

Дональд Трамп заявил, что начнет "наводить порядок" с Вашингтона, а после этого пойдет дальше.

Я официально применяю статью 740 Закона о самоуправлении Округа Колумбия и передаю полицию столичного округа под прямой федеральный контроль,

– подчеркнул американский лидер.

Справка. По данным CNN, закон о самоуправлении 1973 года позволяет президенту взять под контроль городскую полицию на 48 часов, если он "решит, что существуют особые обстоятельства чрезвычайного характера", что требует использования департамента в федеральных целях.

В то же время Трамп может сохранить контроль над департаментом на более длительный срок, сообщив об этом председателей и старших членов комитетов Конгресса, которые занимаются законодательными вопросами относительно округа Колумбия.

Президент США уже заявил, что планирует продолжить федеральный контроль и официально сообщит об этом соответствующие органы.

Я отправлю необходимые сообщения в Конгресс и мэру,

– сказал Трамп.

Напомним, перед этим президент США уже заявлял о планах переселить бездомных из Вашингтона в отдаленные районы и усилить борьбу с преступностью. По словам самого Трампа, он собирается сделать столицу "безопаснее и красивее чем когда-либо прежде".