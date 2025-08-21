Об этом Трамп сказал в интервью на радиошоу Тодда Старнса, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Трамп шокировал всех: как Зеленский и Европа переиграли Путина и почему в России истерика

Трамп планирует патрулировать Вашингтон: что известно?

Американский лидер заявил, что собирается "выйти куда-то" сегодня вечером. Добавил, что "сохранит это в тайне".

Только ты знаешь, ты и твои многочисленные слушатели. У тебя замечательное шоу. Кстати, у тебя очень успешное шоу, если ты еще не слышал. Но я собираюсь выйти сегодня вечером, я думаю, с полицией, с военными, конечно. Так что мы собираемся выполнить свою работу,

– сказал Трамп.

Также похвалил американских нацгвардейцев. Заявил, что они делают "фантастическое дело".

Что этому предшествовало?