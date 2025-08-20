Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что переговоры по завершению российско-украинской войны могут начаться со встречи рабочих групп Украины и России. Стороны могут обсуждать детали обмена территорий.
Какими будут мирные переговоры между Украиной и Россией?
Дональд Трамп предложил, чтобы украинская и российская стороны обсуждали детали обмена территориями конкретно на карте. Валерий Клочок считает, что таким образом американский лидер поддержит Путина, мол, они об этом договорились, поэтому давать заднюю нельзя.
В западной прессе появилась интересная публикация, что Трамп хотел прекратить разговор с Путиным, когда Сергей Лавров начал выдвигать условия (российской стороны – 24 Канал). Все потому, что для Трампа принципиальная вещь получить "корону миротворца",
– сказал он.
Соединенные Штаты Америки не могут прекратить участвовать в мирном процессе между Россией и Украиной. Американская власть будет побуждать стороны к скорейшему мирному процессу.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что Зеленский с Путиным встретятся не сразу, а сначала контакт состоится на уровне министров иностранных дел Украины и России.
Я не думаю, что этот процесс будет быстрым. Он может затянуться и до конца сентября 2025 года. Возможно, даже и дольше. Трамп в этот момент "сорвется", ведь для него важно, чтобы все (заключение мира – 24 Канал) состоялось до октября, ведь Белый дом номинировал его на Нобелевскую премию мира,
– отметил он.
Известно, что американский лидер стремится получить эту награду, а содействие завершению российско-украинской войны повысит его шансы.
Что известно о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира?
Американский политик выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за достижение "вечного" перемирия на Ближнем Востоке. Речь идет о конфликте между Ираном и Израилем, однако действительно ли американскому лидеру удалось достичь урегулирования ситуации в этом регионе сказать сложно.
Если Трампу удастся справедливо остановить войну России против Украины, то Хиллари Клинтон выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Есть важное уточнение – не должно быть никаких территориальных уступок Кремлю.
После того, как кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, этим заинтересовались букмекеры. Люди начали ставить ставки, одержит ли победу американский лидер, однако такая вероятность пока 12 – 13%. Одним из главных конкурентов Трампа является Юлия Навальная.