Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що переговори щодо завершення російсько-української війни можуть розпочатися із зустрічі робочих груп України та Росії. Сторони можуть обговорювати деталі обміну територій.

Якими будуть мирні переговори між Україною та Росією?

Дональд Трамп запропонував, щоб українська та російська сторони обговорювали деталі обміну територіями конкретно на карті. Валерій Клочок вважає, що таким чином американський лідер підтримає Путіна, мовляв, вони про це домовилися, тому давати задню не можна.

У західній пресі з'явилася цікава публікація, що Трамп хотів припинити розмову із Путіним, коли Сергій Лавров почав висувати умови (російської сторони – 24 Канал). Все тому, що для Трампа принципова річ отримати "корону миротворця",

– сказав він.

Сполучені Штати Америки не можуть припинити брати участь у мирному процесі між Росією та Україною. Американська влада спонукатиме сторони до якнайшвидшого мирного процесу.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що Зеленський із Путіним зустрінуться не одразу, а спочатку контакт відбудеться на рівні міністрів закордонних справ України та Росії.

Я не думаю, що цей процес буде швидким. Він може затягнутися і до кінця вересня 2025 року. Можливо, навіть і довше. Трамп в цей момент "зірветься", адже для нього важливо, щоб все (укладення миру – 24 Канал) відбулось до жовтня, адже Білий дім номінував його на Нобелівську премію миру,

– зауважив він.

Відомо, що американський лідер прагне отримати цю нагороду, а сприяння завершенню російсько-української війни підвищить його шанси.

Що відомо про номінацію Трампа на Нобелівську премію миру?