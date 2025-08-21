Об этом говорится в материале 24 Канала "Гарантии безопасности для Украины – реальный план или пустые обещания: интервью с Шеренговским".

Почему мир в Украине никак не наступит, а переговоры буксуют?

Дмитрий Шеренговский, кандидат политических наук, проректор по внешним связям Украинского католического университета, эксперт по международной политике и конфликтологии, высказал свое мнение.

По его словам, реальных элементов для зоны возможного соглашения немного. Ведь обе страны, Украина и Россия, имеют диаметрально противоположное видение последствий войны. Поэтому ожидания эксперта по мирному соглашению пока очень низкие.

Мы не нашли ни одного общего знаменателя даже по части территории. Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что обмен украинской территории на украинскую территорию неприемлем – и это действительно так. Стоит заметить, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Конституция Украины запрещает прямые территориальные обмены, отвергая идею уступок России по оккупированным территориям. Россия требовала от Украины передачи всей территории Донецкой и Луганской областей в обмен на "уступки" со своей стороны,

– объяснил он.

А вот Трамп раскритиковал президента Украины за то, что тот ссылается на Конституцию собственной страны.

"Обмен российской территории на украинскую – это тоже вопрос довольно условный. Будем откровенны, мы получили очень немного российской территории, и это мизер по сравнению с масштабами украинских земель, которые временно оккупированы Россией. Поэтому, по сути, здесь особо нечем обмениваться", – заметил Шеренговский.

Он добавил: большинство украинцев негативно относится к любым территориальным обменам. Также нет серьезного информационного продвижения этой идеи.

Украина выступает и против сокращения армии.

"Даже если предположить замораживание конфликта, мы все равно будем иметь очень длинную и уязвимую линию фронта. Это масштабная и тяжелая война, и даже мир придется обеспечивать военными ресурсами. Поэтому сокращение армии в любом виде – невозможно", – аргументирует эксперт.

Обратите внимание! 21 августа Михаил Подоляк заявил: Украина допускает замораживание войны с Россией. Но вопрос передачи территорий России полностью исключен, Киев никогда не признает оккупированные территории российскими.

Киев стремится в НАТО, даже если это не произойдет сейчас. Но для Москвы это неприемлемо в любом случае, это ее "красная линия", как бы это ни звучало. И это одно из главных противоречий.

Таким образом, позиции Украины и России слишком разные. Тем временем Россия как мантру повторяет, что требует от Украины полностью выйти с Донбасса и не размещать иностранные войска на своей территории.

А Трамп предлагает подождать очередные две недели – и уже тогда, возможно, изменить тактику в отношении мирных переговоров.