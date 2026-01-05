Дмитрий Кулеба возвращается: Зеленский встретился с экс-главой МИДа

Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Глава государства с оптимизмом высказался о возвращении дипломата в команду.

О таком президент Зеленский рассказал в понедельник, 5 января.

Что известно о возвращении Кулебы?

Владимир Зеленский встретился с Дмитрием Кулебой. Они обсудили текущую политическую и информационную ситуацию в Украине.

Президент отметил важность сильного представления украинской точки зрения на вещи.

Рад, что Дмитрий – в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия,

– высказался Зеленский.

Президент встретился с Кулебой: смотрите фото

Отметим, что 5 сентября 2024 года парламент Украины проголосовал за отставку Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел, который он занимал в течение четырех лет.

Он начал свою профессиональную деятельность в системе Министерства иностранных дел Украины, занимая ряд дипломатических должностей. В частности, после Революции Достоинства Дмитрий Кулеба работал постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене, а также послом по особым поручениям, отвечая за направление стратегических коммуникаций.