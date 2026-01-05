Дмитро Кулеба повертається: Зеленський зустрівся з ексглавою МЗС

Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Глава держави з оптимізмом висловився про повернення дипломата в команду.

Про таке президент Зеленський розповів у понеділок, 5 січня. Подробиці розповідає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський призначив Кислицю першим заступником Кирила Буданова

Що відомо про повернення Кулеби?

Володимир Зеленський зустрівся із Дмитром Кулебою. Вони обговорили нинішню політичну та інформаційну ситуацію в Україні.

Президент зазначив важливість сильного представлення українського погляду на речі.

Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії,

– висловився Зеленський.

Президент провів зустріч із Кулебою: дивіться фото

Зауважимо, 5 вересня 2024 року парламент України проголосував за відставку Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ, яку він займав протягом чотирьох років.

Він розпочав свою професійну діяльність у системі Міністерства закордонних справ України, обіймаючи низку дипломатичних посад. Зокрема, після Революції Гідності Дмитро Кулеба працював постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, а також послом з особливих доручень, відповідаючи за напрямок стратегічних комунікацій.