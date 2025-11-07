Дмитрий Пищиков, который сопровождал кортеж Джоли, до сих пор находится в ТЦК на Николаевщине
- Дмитрий Пищиков, волонтер, задержанный во время сопровождения кортежа Анджелины Джоли на Николаевщине, до сих пор находится в ТЦК.
- Его девушка Юлия Лотицкая смогла встретиться с ним.
Волонтер Дмитрий Пищиков, которого задержали в Николаевской области во время сопровождения кортежа Анджелины Джоли, до сих пор находится в ТЦК. Его девушке Юлии Лотицкой удалось встретиться с ним.
Однако тренер Дмитрия Пищикова по самбо Вячеслав Шульга рассказал, что мужчина до сих пор находится в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Николаев.
Почему задержали Дмитрия Пищикова?
Как передает Суспильное, Юлия смогла встретиться с Дмитрием только 6 ноября. Источники Суспильного в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что у Дмитрия Пищикова отсутствовали военно-учетные документы. Его сопроводили в 1 отдел Вознесенского районного ТЦК и СП для выяснения статуса военнообязанного.
Также в Сухопутных войсках ВСУ добавили, что во время проверки группа, которую сопровождал Дмитрий, находилась с ним. Когда были выяснены все обстоятельства, актриса продолжила свой запланированный путь дальше. Ни она, ни ее представители якобы не влияли на работу военнослужащих и госслужащих ТЦК и СП.
В комментарии Суспильному тренер Дмитрия Пищикова по самбо Вячеслав рассказал, что мужчина находится в ТЦК три дня, его задержали ночью 4 ноября. По его словам, Дмитрий прошел военно-врачебную комиссию и оснований для его задержания не было.
Он офицер запаса, он в летке учился, у нас есть летная академия, он ее закончил. И у него по факту была военная кафедра, он офицер запаса. В армии он не служил. У него со здоровьем (проблемы – 24 Канал), со спиной,
– объяснил мужчина.
Кроме профессиональных травм спины, у него редкая болезнь суставов, которая встречается раз на 10 тысяч человек. Шульга добавил, что лечение дорогое и лекарства нужно принимать на постоянной основе.
Суспильное обратилось за комментариями в Николаевский областной ТЦК и СП, но там пока не комментируют ситуацию.
Визит Джоли в Украину: коротко о главном
Анджелина Джоли 5 ноября посетила Херсон, где встретилась с местными детьми и получила памятную монету от начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько.
Во время поездки ее кортеж остановили военнослужащие ТЦК и задержали Дмитрия Пищикова, сопровождающего актрису.
Суспильное 6 ноября написало, что человек из кортежа Анджелины Джоли, которого забрали военнослужащие ТЦК и СП, оказался тренером по боевому самбо из Кропивницкого. Информацию об этом журналистам предоставил его брат Евгений. Он отметил, что оснований для его задержания не было.
Однако в Сухопутных войсках говорят, что мужчину задержали из-за отсутствия военно-учетных документов и отвезли в ТЦК для выяснения статуса военнообязанного. Там якобы выяснилось, что он является офицером запаса, годным к военной службе, и не имеет оснований для отсрочки от мобилизации.