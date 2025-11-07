Дмитрий Пищиков, который сопровождал кортеж Джоли, до сих пор находится в ТЦК на Николаевщине

Волонтер Дмитрий Пищиков, которого задержали в Николаевской области во время сопровождения кортежа Анджелины Джоли, до сих пор находится в ТЦК. Его девушке Юлии Лотицкой удалось встретиться с ним.

Однако тренер Дмитрия Пищикова по самбо Вячеслав Шульга рассказал, что мужчина до сих пор находится в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Николаев.

Почему задержали Дмитрия Пищикова?

Как передает Суспильное, Юлия смогла встретиться с Дмитрием только 6 ноября. Источники Суспильного в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что у Дмитрия Пищикова отсутствовали военно-учетные документы. Его сопроводили в 1 отдел Вознесенского районного ТЦК и СП для выяснения статуса военнообязанного.

Также в Сухопутных войсках ВСУ добавили, что во время проверки группа, которую сопровождал Дмитрий, находилась с ним. Когда были выяснены все обстоятельства, актриса продолжила свой запланированный путь дальше. Ни она, ни ее представители якобы не влияли на работу военнослужащих и госслужащих ТЦК и СП.

В комментарии Суспильному тренер Дмитрия Пищикова по самбо Вячеслав рассказал, что мужчина находится в ТЦК три дня, его задержали ночью 4 ноября. По его словам, Дмитрий прошел военно-врачебную комиссию и оснований для его задержания не было.

Он офицер запаса, он в летке учился, у нас есть летная академия, он ее закончил. И у него по факту была военная кафедра, он офицер запаса. В армии он не служил. У него со здоровьем (проблемы – 24 Канал), со спиной,

– объяснил мужчина.

Кроме профессиональных травм спины, у него редкая болезнь суставов, которая встречается раз на 10 тысяч человек. Шульга добавил, что лечение дорогое и лекарства нужно принимать на постоянной основе.

Суспильное обратилось за комментариями в Николаевский областной ТЦК и СП, но там пока не комментируют ситуацию.

