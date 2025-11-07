Дмитро Пищиков, який супроводжував кортеж Джолі, досі перебуває у ТЦК на Миколаївщині

Однак тренер Дмитра Пищикова з самбо В'ячеслав Шульга розповів, що чоловік досі перебуває в ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Миколаїв.

Дивіться також Таємне прибуття та інцидент із затриманням ТЦК: усе, що відомо про новий візит Джолі до України

Чому затримали Дмитра Пищикова?

Як передає Суспільне, Юлія змогла зустрітися з Дмитром лише 6 листопада. Джерела Суспільного у Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що у Дмитра Пищикова були відсутні військово-облікові документи. Його супроводили до 1 відділу Вознесенського районного ТЦК та СП для з'ясування статусу військовозобов'язаного.

Також у Сухопутних військах ЗСУ додали, що під час перевірки група, яку супроводжував Дмитро, перебувала з ним. Коли було з'ясовано всі обставини, акторка продовжила свій запланований шлях далі. Ні вона, ні її представники нібито не впливали на роботу військовослужбовців і держслужбовців ТЦК та СП.

У коментарі Суспільному тренер Дмитра Пищикова з самбо В'ячеслав розповів, що чоловік перебуває у ТЦК три дні, його затримали вночі 4 листопада. За його словами, Дмитро пройшов військово-лікарську комісію і підстав для його затримання не було.

Він офіцер запасу, він в льотці навчався, у нас є льотна академія, він її закінчив. І в нього по факту була воєнна кафедра, він офіцер запасу. В армії він не служив. В нього зі здоров'ям (проблеми – 24 Канал), зі спиною,

– пояснив чоловік.

Окрім професійних травм спини, у нього рідкісна хвороба суглобів, яка зустрічається раз на 10 тисяч людей. Шульга додав, що лікування дороге і ліки потрібно приймати на постійній основі.

Суспільне звернулося за коментарями до Миколаївського обласного ТЦК та СП, але там наразі не коментують ситуацію.

Візит Джолі до України: коротко про головне