Суд Вроцлава отправил в тюрьму семерых виновных в смерти 25-летнего украинца

Заседание Воеводского суда Вроцлава состоялось 6 июня. Обвиняемые получили приговоры по делу убийства 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко в польском вытрезвителе.

Среди семи человек, виновных в убийстве 25-летнего гражданина Украины во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения, были полицейские, опекуны и врач. Причастных к убийству осудили на сроки от 1,5 до 5 лет заключения.

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Убийство по неосторожности

Польский суд признал подсудимых виновными и квалифицировал это как убийство по неосторожности. Правоохранители и опекуны избили и душили 25-летнего Дмитрия Никифоренко, прижав к земле. Врач, который присутствовал, никак не отреагировал на применение таких мер принуждения.

Самые суровые приговоры, 5 лет лишения свободы, суд назначил двум уже уволенным работникам полиции. Еще двум бывшим правоохранителям, врачу и двум сотрудникам Вроцлавского центра помощи алкоголикам и наркоманам, присудили сроки от 1,5 до 4 лет тюрьмы. Врача приговорили к 3 годам лишения свободы. Двух работников вытрезвителя оправдали.

Инцидент, во время которого погиб гражданин Украины, случился 30 июля 2021 года. Полиция прибыла на вызов врачей скорой помощи, которые были на остановке транспорта во Вроцлаве. Дмитрий ехал в городском автобусе после вечеринки с друзьями, где и заснул. Водитель высадил его на остановке и вызвал медиков, а те – полицию.

Полиция утверждает, что он был агрессивно настроен, хотя видеозаписи с автобусной остановки противоречат этому. Гражданина Украины избивали, душили, применяли против него дубинку и газ,

– говорится в материале дела.

Признаков того, что он нуждается в госпитализации не было, поэтому полицейские отвезли его в вытрезвитель, где 25-летний Дмитрий Никифоренко умер.

Били и душили всем вытрезвителем

По данным дела, украинца били дубинкой и душили правоохранители (уже бывшие) и опекуны центра. Врач при этом никак не реагировал на такие действия. Подсудимые говорят, что 25-летний мужчина был агрессивным, нападал на сотрудников полиции и никого не слушал. Также они утверждают, что погибший, якобы, укусил за палец врача. Мужчину пытались пристегнуть специальными ремнями, но в это время у него внезапно остановилось сердце. Меры реанимации не помогли вернуть Дмитрия к жизни.

Расследование по этому делу в конце концов возглавила Региональная прокуратура в Щецине. По версии прокуратуры,

Трое полицейских и двое смотрителей – фельдшеров в помещении Вроцлавского центра помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения превысили свои полномочия, применив меры прямого принуждения,

– отметили в Региональной прокуратуре Щецина.

По их словам, они фактически участвовали в избиении и физическом издевательстве над юридически бесправной жертвой. После того, как мужчину захватили и привели к недееспособности с помощью ремней, его голову, туловище и ноги прижали к матрасу кровати коленом. Кроме того, работники вытрезвителя сидели на лежачем потерпевшем и прижимали его всем своим весом к матрасу, нанося удары кулаком по всему телу.

Прокуратура отметила, что именно это препятствовало свободному дыханию потерпевшего и, как следствие, привело к его смерти из-за удушения.

Громкие убийства украинцев в Польше